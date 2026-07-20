À quelques détails près, la Smart #2 de série sera proche du concept

Elle sera dévoilée au prochain Mondial de Paris 2026, du 12 au 18 octobre, et aura la tâche de faire perdurer l’espèce, apparue pour la première fois en 1997 sous le nom de Fortwo.

Selon les dires de Smart, elle est actuellement « soumise à un programme de tests mondiaux rigoureux avant sa première mondiale ». Pour la firme, il s’agit surtout de peaufiner les derniers réglages avant le grand bain. C’est aussi une façon de communiquer via sa nouvelle tenue de camouflage.

Si le concept en disait déjà beaucoup sur son style, les nouvelles images officielles en montrent un peu plus. Si les roues, les rétroviseurs et la calandre reprennent davantage des éléments de la grande série, on note également que les écrans verticaux de chaque côté du bouclier avant laissent place à des entrées d’air plus classiques, moins coûteuses et moins fragiles.

Surtout, on retrouve la bouille typique de la citadine de Smart avec toutefois une différence notable : le montant arrière est scindé en deux, une caractéristique de cette quatrième génération, mais déjà vu sur les #1 et #3.

Jusqu’à 300 km d’autonomie

Si les dernières productions de la marque ont grandi et pris de l’embonpoint, cette #2 devrait ne mesurer au maximum que 2,80 m, soit 11 cm de plus que le modèle actuel, et ne proposera que deux places. Une Renault Twingo, qui mesure un mètre supplémentaire, en offre davantage, mais ne va pas plus loin pour autant. En effet, la Smart devrait offrir 300 km d’autonomie selon le cycle WLTP, lorsque la Twingo n’annonce que 262 km. En revanche, il est probable que la facture de la microcitadine soit plus salée. Réponse en fin d’année.