En bref Citadine biplace électrique Longueur de 2,70 m. 130 km d'autonomie A partir de 27 750 € hors bonus

Plus de vingt ans après sa création, Smart reste un cas à part dans l'industrie automobile. La ForTwo, citadine biplace made in France (plus pour longtemps hélas, car un déménagement de l’unité de production en Chine est annoncé), a toujours cultivé l'art de l'originalité. Par son concept-même, bien sûr, mais aussi par ce que l'auto a été l'une des premières à se convertir à l'électrique (dès 2010).

La Smart ForTwo EQ Power s’équipe d’un moteur électrique de 82 ch, qu’alimente un pack de batteries de 17,6 kWh. Celui-ci est implanté sous le plancher avant, où la place est contenue et où les ingénieurs n’avaient d’autre choix que de placer de petites batteries.

La Smart ForTwo EQ au salon Caradisiac 2021

dailymotion Smart ForTwo EQ: sentiments mitigés - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

C’est ainsi que l’autonomie de l’auto s’établit à un peu plus de 130 km selon les données WLTP. Cela permet certes près de trois jours d’autonomie si l’on songe que les possesseurs de voitures électriques parcourent en moyenne 40 km quotidiennement, mais cela limite fortement le rayon d’action de l’auto.

Or, si la recharge est aisée quand on habite en maison individuelle, cela reste plus difficile pour les citadins qui ne disposent pas d’un parking dédié. Le fait de devoir « biberonner » en permanence a de quoi agacer, surtout sur une voiture facturée à partir de 27 750 € - hors bonus de 7 000 €, certes – ou 30 050 € en version cabrio.

Sur une prise domestique, il faut prévoir un temps de recharge de 6h, qui descend à 3h30 sur une wallbox. Par contre, il faudra rajouter 1 000 € pour doter l’auto d’un chargeur embarqué de 22 kW, grâce auquel on pourra récupérer 80% d’électrons en une heure (ce qui reste long, pour une recharge dite « rapide »).

Si elle n’est pas la voiture la plus facile à vivre du marché (malgré un coffre de 260 litres, valeur très correcte pour le gabarit de l’auto), cette Smart reste plaisante à mener grâce à son agilité et à la vivacité de ses accélérations, avec un 0 à 100 km/h abattu en 11,8 s.

QUE VAUT LA SMART EQ FORTWO EN OCCASION ? Prix d'une Smart EQ Fortwo (Electric Drive) en neuf : entre 26 750 € et 28 750 € Prix d'une Smart EQ Fortwo (Electric Drive) en occasion : entre 7 500 € et 32 000 € Plus de 300 annonces de Smart EQ Fortwo d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Ce salon dédié aux voitures électriques et hybrides aura été l'occasion de le confirmer, la fiabilité des autos électriques est bien meilleure en moyenne que celle des thermiques. Et la Smart Fortwo, qui n'existe plus désormais qu'avec un moteur électrique, en est une illustration. Peu ou pas de soucis à signaler. Ceux qui concernaient les moteurs thermiques (boîte DCT) ont disparu. Bref : RAS.

