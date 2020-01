Essai vidéo - Smart Fortwo EQ (2020) : la ville sinon rien

En bref A partir de 26 500 € Autonomie : 135 km Bonus de l’état : 6 000 €

Le thermique chez Smart c’est fini. Désormais tous les modèles qui sortiront de l'usine d'Hambach seront électriques et afficheront sur le Hayon les lettres E-Q, le nouveau label d’électro-mobilité, de la maison mère Mercedes. La Fortwo qui est l’emblème de Smart, s’est convertie à l’électrique il y a 10 ans déjà. Aujourd’hui, la mini citadine rejoint une gamme composée pour le moment d’un SUV, l’EQC et d’une fourgonnette, l’EQV. A cette occasion elle évolue.

Evoluer c’est un bien grand mot car la fiche technique est strictement la même qu’auparavant. La Fortwo reprend un moteur électrique d'environ 82 ch placé à l’arrière et un pack de batteries de 17,6 kWh, le même que celui de la Zoe. Ce dernier est positionné sous le plancher à l’avant. Ce qui est l’avantage principal de cette voiture, à savoir sa longueur très contenue (2,70 m), est ici un problème. Comme il y a peu de place, les batteries (lithium-ion) sont petites (96 cellules) donc l'autonomie aussi. Cette dernière est donnée pour seulement 135 km pour la Fortwo coupé, 132 km pour la Fortwo Cabrio et 130 km pour la Forfour, selon le cycle d’homologation WLTP. Aujourd’hui sur le marché de l’électrique c’est peu, très peu même.

Chez Smart, on se défend. Cette distance correspond à une semaine de déplacements moyens pour un Européen. Pour une citadine pur jus comme la Fortwo, cet argument se tient. Encore faut-il pouvoir se charger ce qui n’est pas le plus aisé pour un citadin. Et dans ce cas il faudra se montrer patient car sa batterie ne peut pas accepter plus de 22 kW, alors que la concurrence comme la Skoda Citigo IV peut encaisser le double. Ceci signifie une attente d’au minimum 1 heure sur une borne rapide pour récupérer 80%. Il vous faudra alors débourser 1 000 € supplémentaires pour vous offrir le câble adéquat (option). Sur une wallbox le temps de charge atteint 3h30 et sur une prise domestique, 6h.

La marque s’est donc plus attardée sur l’esthétique que la mécanique. Ainsi La calandre a été agrandie et abaissée. Les ouïes latérales sont plus imposantes. Quant aux feux arrière, ils adoptent un dessin singulier. A bord, on retrouve un habitacle spacieux, bien pensé et correctement fini. On est toutefois en droit de s’attendre à mieux compte tenu des prix pratiqués. Il en va de même pour le système multimédia totalement dépassé. Ce dernier est d’une lenteur et d’une imprécision désobligeante. Le volume de coffre est inchangé (260 litres) car ici les batteries sont à l’avant. La seule nouveauté, c’est le réaménagement d’un petit rangement au pied de la console centrale et l’arrivée d’un écran tactile de 8’’ (non présent sur la version testée).

En voiture connectée, la Smart Fortwo EQ propose une application, ici remaniée, qui permet de gérer la charge à distance, établir son itinéraire en fonction des bornes disponibles et faciliter l'autopartage.