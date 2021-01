Smart EQ Fortwo : une série spéciale édition bluedawn

Plus discrète sur nos routes depuis qu'elle se contente d'un moteur électrique, la Fortwo se rappelle à notre bon souvenir avec une série spéciale, nommée édition bluedawn. Sur ce modèle, la cellule de sécurité tridion et les panneaux de carrosserie sont en bleu mat.

Cette teinte est aussi reprise pour les jupes latérales empruntées au catalogue Brabus. La sportivité est renforcée par un spoiler avant et un diffuseur, peints en noir brillant. Le noir est aussi utilisé pour la calandre, les coques de rétroviseurs, les logos smart et les jantes 16 pouces. À l’intérieur on trouve le pommeau de levier de vitesses et les tapis de sol en velours de Brabus. Ces derniers ont le logo édition bluedawn.

La finition de départ est la prime, qui a en série phares LED, toit en verre, sièges avant chauffants, caméra de recul et écran tactile 8 pouces. Le prix est de 33 350 €, soit un surcoût conséquent de 4 600 €… sans avantage en équipements vraiment intéressant. Cette Fortwo profite d'un bonus de 7 000 €.

Pour rappel, cette Smart est dotée d'un bloc électrique de 60 kW, soit 82 ch. On a une belle vivacité en ville avec un 0 à 60 km/h réalisé en 4,9 secondes. La batterie a une capacité de 17,6 kWh, ce qui donne une faible autonomie de 120 à 130 km selon le cycle WLTP.