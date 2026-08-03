Plus d’un tiers des voitures neuves vendues en juillet n’étaient pas thermiques

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, la voiture thermique a du mal à convaincre. Il faut dire que la flambée des prix des carburants a de quoi refroidir, et la perspective d’un retour à la normale n’est pas envisageable à court terme.

Pour se passer de l’énergie fossile, la solution n’est autre que le véhicule électrique. En mars dernier, le site marchand La Centrale (à qui appartient Caradisiac) a observé une hausse inédite de 91 % des recherches sur l’électrique d’occasion.

Le marché du neuf, lui, connaît une forte hausse. En mai, la vente de voitures électriques a atteint 29 %, puis 30 % en juin. Le mois dernier, elles ont accaparé 35 % du marché ! Sur ces sept premiers mois, le diesel s’est deux fois moins vendu (2,5 %) par rapport à la même période de l’année dernière et l’essence est passée de 22,9 % à 14,4 %. Enfin, l’hybride (dont l’hybride rechargeable) reste égal avec 50,5 % des parts.

« Cette accélération intervient dans un cadre de soutien renforcé avec le lancement du leasing social le 16 juillet 2026 (50 000 voitures électriques proposées à des loyers inférieurs ou égaux à 200 €/mois) et la possibilité de bénéficier d’aides à l’achat renforcées allant jusqu’à 9 000 € pour les ménages les plus modestes, dans le cas d’un véhicule produit en Europe, y compris sa batterie » note AAA-Data.

Le marché en hausse pour ce mois de juillet

Depuis le début de l’année, il s’est vendu exactement 983 974 unités, soit une hausse de 2,6 % par rapport à 2025. Pour le seul mois de juillet, cette augmentation atteint 9 %. Si ces chiffres sont encourageants, ils restent loin de ceux enregistrés avant la pandémie du Covid.

Si l’on regarde dans le détail, on s’aperçoit que Stellantis est en recul de 2,3 % avec - 1 % pour Peugeot, - 12 % pour DS, - 26 % pour Jeep et - 24 % pour Opel. Citroën est stable, tandis que Fiat est la seule marque à être en positif avec + 12,5 %.

La Peugeot 208 toujours en tête

Malgré ses sept ans au compteur, la Peugeot 208 ne faiblit pas. Une bonne nouvelle pour la marque, d’autant qu’elle jouera les prolongations au-delà de 2030. Depuis le début de l’année, elle a séduit 44 414 automobilistes, prenant de la distance par rapport à la Dacia Sandero avec 37 978 unités vendues. On note également que le retour de la Tesla Model Y se confirme (25 036 exemplaires) en étant le VE le plus plébiscité juste devant la Renault 5 (24 456 ex). À noter que la Renault Clio VI est au coude à coude avec le Peugeot 2008, sans pour autant mettre l’ancienne génération sur le bas-côté. La Clio V se classe en 9e position avec 20 375 unités.