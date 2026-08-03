Plus d’un tiers des voitures neuves vendues en juillet n’étaient pas thermiques
Dans un marché automobile en croissance, la voiture électrique semble tenir sa revanche puisque ses ventes ne cessent d’augmenter ces derniers mois. Le troisième volet du leasing social n’y est pas étranger.
Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, la voiture thermique a du mal à convaincre. Il faut dire que la flambée des prix des carburants a de quoi refroidir, et la perspective d’un retour à la normale n’est pas envisageable à court terme.
Pour se passer de l’énergie fossile, la solution n’est autre que le véhicule électrique. En mars dernier, le site marchand La Centrale (à qui appartient Caradisiac) a observé une hausse inédite de 91 % des recherches sur l’électrique d’occasion.
Le marché du neuf, lui, connaît une forte hausse. En mai, la vente de voitures électriques a atteint 29 %, puis 30 % en juin. Le mois dernier, elles ont accaparé 35 % du marché ! Sur ces sept premiers mois, le diesel s’est deux fois moins vendu (2,5 %) par rapport à la même période de l’année dernière et l’essence est passée de 22,9 % à 14,4 %. Enfin, l’hybride (dont l’hybride rechargeable) reste égal avec 50,5 % des parts.
« Cette accélération intervient dans un cadre de soutien renforcé avec le lancement du leasing social le 16 juillet 2026 (50 000 voitures électriques proposées à des loyers inférieurs ou égaux à 200 €/mois) et la possibilité de bénéficier d’aides à l’achat renforcées allant jusqu’à 9 000 € pour les ménages les plus modestes, dans le cas d’un véhicule produit en Europe, y compris sa batterie » note AAA-Data.
Le marché en hausse pour ce mois de juillet
Depuis le début de l’année, il s’est vendu exactement 983 974 unités, soit une hausse de 2,6 % par rapport à 2025. Pour le seul mois de juillet, cette augmentation atteint 9 %. Si ces chiffres sont encourageants, ils restent loin de ceux enregistrés avant la pandémie du Covid.
Si l’on regarde dans le détail, on s’aperçoit que Stellantis est en recul de 2,3 % avec - 1 % pour Peugeot, - 12 % pour DS, - 26 % pour Jeep et - 24 % pour Opel. Citroën est stable, tandis que Fiat est la seule marque à être en positif avec + 12,5 %.
La Peugeot 208 toujours en tête
Malgré ses sept ans au compteur, la Peugeot 208 ne faiblit pas. Une bonne nouvelle pour la marque, d’autant qu’elle jouera les prolongations au-delà de 2030. Depuis le début de l’année, elle a séduit 44 414 automobilistes, prenant de la distance par rapport à la Dacia Sandero avec 37 978 unités vendues. On note également que le retour de la Tesla Model Y se confirme (25 036 exemplaires) en étant le VE le plus plébiscité juste devant la Renault 5 (24 456 ex). À noter que la Renault Clio VI est au coude à coude avec le Peugeot 2008, sans pour autant mettre l’ancienne génération sur le bas-côté. La Clio V se classe en 9e position avec 20 375 unités.
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