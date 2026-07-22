La 208 fête son septième anniversaire et sa carrière est loin d'être finie. Alain Favey, PDG de Peugeot, a confirmé que la 208 thermique sera toujours présente dans les concessions après 2030. Si elle restera inchangée sur le plan technique, elle bénéficiera de quelques évolutions techniques et esthétiques. La e-208, quant à elle, sera lancée au premier semestre 2027 et cohabitera ensuite avec le modèle thermique dans les concessions Peugeot.

Cette décision a été prise afin de « couvrir la partie du marché qui ne sera pas encore électrique et nécessitera encore certaines solutions thermiques ou hybrides », aurait déclaré Alain Favey, selon le média britannique Autocar. La 208 actuelle propose aux acheteurs deux motorisations essence à hybridation légère, ainsi que le bloc essence Turbo 100 de 1,2 litre. Ces motorisations resteront au catalogue pour les clients qui ne seront pas encore prêts à passer à l’électrique. Une stratégie assumée par Alain Favey, même si le constructeur français «ne pense pas que la demande soit très forte.»

La 208, une star du marché français

Cette année encore, la 208 semble être la voiture préférée des Français entre janvier et juin 2026. Avec plus de 38 000 exemplaires vendus d'après PFA-auto, elle occupe la première place du Top 100 des ventes de véhicules particuliers au cours des six premiers mois de l’année, devant la Dacia Sandero 3, écoulée à plus de 32 000 exemplaires.

Alors que la version thermique poursuit sa carrière, sa sœur électrique se fait encore désirer. En effet, le lancement de la e-208 est prévu pour le début de l’année 2027. Un événement majeur pour la marque française, puisqu'il s'agira du lancement le plus important de Peugeot sur le segment B.

Elle manquera hélas le rendez-vous incontournable des passionnés d’automobile : le Mondial de l’automobile, organisé à Paris du 12 au 18 octobre 2026. Les visiteurs auront tout de même l’occasion de découvrir deux concept-cars sur le stand Peugeot.