7 Ans déjà! La Peugeot 208 fête en 2026 un anniversaire normalement synonyme de retraite pour la plupart des voitures du marché, à plus forte raison dans une catégorie aussi concurrentielle que celle des citadines. A son âge vénérable, elle devrait s’acheminer vers une retraite discrète, soutenue à grand coup de remises spectaculaires et/ou de séries spéciales suréquipées. Or, "mamie" reste l’une des voitures favorites des automobilistes européen.

En avril, la sochalienne s’est encore placée au deuxième rang des immatriculations sur le continent, avec 17 270 exemplaires (chiffres Dataforce), à quelques encâblures derrière la Dacia Sandero (dont on relève au passage qu’elle opère un véritable retour en force depuis son restylage). La 208 s’offre aussi le luxe de devancer les Volkswagen Golf (17 139 ex.) et T-Roc (16 968 ex.), tandis que la Renault Clio 6, qui monte lentement mais sûrement en température, aura séduit 16 249 automobilistes.

Et si l’on regarde les quatre premiers mois de l’année, la 208 se place au sixième rang des immatriculations sur le vieux continent, en baisse de 15% certes par rapport à la même période en 2025, mais encore loin devant les Opel Corsa, Citroën C3 et autres Toyota Yaris, excusez du pneu (!).

Rappelons aussi que la 208 s’est écoulée à 255 000 exemplaires par le monde en 2025, assurant à elle seule près du quart des ventes globales de Peugeot ! Et si l’on ajoute les 238 000 exemplaires de 2008, on prend mieux la mesure de l’importance du renouvellement de la série "2" pour Peugeot.

Malgré le Puretech...

Ces résultats sont d’autant plus remarquables qu’au cours de sa carrière, la 208 a tout de même du affronter la tempête Puretech, laquelle aurait pu détourner une grande part de la clientèle. Malgré cela, elle a continué d’avancer, bien aidée par des qualités routières exemplaires et un design qui n’a pas vieilli d’un iota.

Alors qu’approche un Mondial de l’automobile au cours duquel Stellantis annonce un important déploiement de force, on pourrait imaginer que la 208 passe enfin la main. Et ce n’est pas du tout ce qui est prévu. On verra bien apparaître sur le stand Peugeot une citadine inédite, reposant sur la plate-forme STLA-S, au style inspiré du concept-car Polygon et aux aménagements intérieurs innovants. Mais celle-ci sera 100% électrique et probablement assez onéreuse. Retenez au passage qu’elle disposera de l’étonnant volant "hypersquare".

Cela signifie que "notre 208 poursuivra sa carrière quelques années encore, ce qui permettra à Peugeot de proposer un produit abouti et pas trop onéreux, synonyme de volumes de ventes élevés. L’auto continuera donc sa carrière en thermique et même peut-être en électrique, de façon à permettre à la marque de proposer un modèle zéro émission plus accessible.

Ce prolongement de carrière aura aussi pour avantage de préserver autant que possible les valeurs résiduelles de la 208 sur le marché de l’occasion, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les propriétaires actuels du modèle. Et pour tous ceux à venir, qui promettent d’être nombreux pour plusieurs années encore.