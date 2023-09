Depuis toujours, les Renault Clio et Peugeot 208 jouent au chat et à la souris. Elles se disputent régulièrement la première place du classement des véhicules les plus vendus en France. Avec un peu de recul, on constate qu’en 2020, c’était la Clio, qui avait pris le dessus, puis la tendance s’est inversée en 2021 et 2022, mais les choses changent cette année. Sur les huit premiers mois de 2023, la citadine au losange reprend le leadership. Reste à savoir si cela va se confirmer sur les mois à venir, d’autant plus la Clio vient de subir un restyling, qui devrait susciter l’engouement. Il en sera de même pour la lionne qui bénéficiera d’une cure de jouvence prochainement.

dailymotion Comparatif vidéo - Peugeot 208 VS Renault Clio restylée : reprise des hostilités

Alors oui, la 208 que vous avez devant les yeux n’est pas restylée. La marque au lion a bien modifié sa citadine en adoptant le nouveau style « maison » avec une calandre agrandie, une signature lumineuse inédite et des projecteurs repensés. De quoi redonner du caractère à la lionne, qui n’en manquait pas. Toutefois, il faudra attendre encore quelques mois pour la voir débarquer sur notre route puisqu’elle arrivera en 2024. En attendant, elle affronte la Clio tout juste restylée.

Cette dernière gagne à cette l’occasion en personnalité avec une face avant totalement remodelée. Logo, calandre, feux, bouclier, signature lumineuse : tout est nouveau dont notamment le dernier logo inscrit dans une calandre composée de damiers chromés. L’évolution la plus notable concerne la modification des phares et l’arrivée d’une signature lumineuse en forme de demi-losange. Le bas du bouclier a également été repensé avec l’introduction d’une lame « gris mat » exclusive à la nouvelle finition haut de gamme "Esprit Alpine". Les boucliers sont redessinés et un diffuseur fait aussi son apparition.

Depuis son lancement, la 208 est devenue incontournable en quelques années. Un succès qui passe notamment par un design fort comprenant notamment par une large calandre entourée par des feux de jour en forme de dents.

À l’intérieur, la Clio n'évolue pas. On retrouve toujours une planche de bord bien conçue avec des matériaux de qualité. L'instrumentation est désormais 100 % numérique sur toutes les finitions, soit en 7 pouces, soit en 10 pouces. L'écran multimédia mesure 7 ou 9,3 pouces suivant les finitions. Dommage qu’il ne reçoive pas le dernier système d’exploitation de Renault. Celui présent est nettement plus lent. Ambiance connue à bord de la 208 avec son i-cockpit composé toujours de son petit volant, de son instrumentation haute 3D et de son écran multimédia 7 pouces légèrement tourné vers le conducteur. À l’occasion du prochain restyling, il sera agrandi et surtout devrait être plus rapide. La présentation reste toujours aussi agréable mais l’impression de qualité et l’ergonomie est meilleure à bord de la Clio.

Plateaux aspects pratiques : un restyling qui ne change rien

Comme nous l’avions signalé à de multiples reprises notamment sur les précédents comparatifs, la 208 dispose d’une présentation unique, toutefois à vivre la citadine de Peugeot n’est pas la plus accueillante, bien au contraire. Ainsi, à ce petit jeu, c’est la Clio qui s’en sort largement le mieux. Elle propose un coffre plus spacieux (300 litres contre 265 litres) avec en plus un accès plus large et donc aisé. À cela s’ajoute aussi une habitabilité arrière nettement en faveur de la Clio.

Pratique Peugeot 208 Puretech 130 ch Renault Clio 1.6 E-Tech 145 ch Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 12,4 /20 14 /20 Explication des critères de notation

Budget : une Clio plus économe

La nouvelle Clio est commercialisée à des prix qui débutent à 18 500 €. Ceux de la 208, qui commencent à 18 630 €, mais attention la facture monte très rapidement. Nos modèles d’essai sont onéreux. Ainsi, la Renault Clio 1.6 E-Tech hybrid Esprit Alpine est facturée 27 400 €. Il faudra débourser encore plus, soit 28 520 €, pour acquérir la Peugeot 208 GT, pourtant vieillissante. Un écart d’environ 1 000 € en défaveur de la Peugeot. La lionne est aussi pénalisée par son moteur à courroie alors que le moteur de la Clio est dotée d’un bloc à chaîne, ce qui limite les frais d’entretien. Dernier avantage non négligeable en faveur de la Clio, la consommation moindre de son moteur surtout par rapport à celle du Puretech, qui n’est pas le meilleur exemple en la matière.

Budget Peugeot 208 Puretech 130 ch Renault Clio 1.6 E-Tech 145 ch Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 12,8 /20 14 /20 Explication des critères de notation

Equipement : une Clio plus moderne et mieux pourvue

Esprit Alpine et GT représentent les finitions les plus huppées sur les deux citadines. La 208 revendique une instrumentation numérique 3D inédite sur le marché, des projecteurs Full LED, l’aide au stationnement avant et arrière, la navigation connectée, des jantes 17 pouces, le régulateur-limiteur de vitesse, la climatisation automatique, les rétroviseurs extérieurs électriques, les vitres arrière surteintées et le démarrage sans clé.

Pas mal sur le papier, seulement voilà la Clio moins chère de 1 000 € dispose de la même dotation avec en plus des équipements indisponibles ou en option sur la 208 à l’image du chargeur à induction, la duplication du smartphone sans fil, l’accès et le démarrage sans clé, la commutation automatique des phares, l’aide au stationnement avant et arrière avec caméra et le régulateur de vitesse adaptatif. Si on veut essayer de rapprocher l’équipement de la 208 de celui de la Clio, il faudra piocher dans les options et ajouter 1 830 € au prix d'achat. Il n’y a donc pas match et c’est une victoire aisée de la Clio.