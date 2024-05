L'hybridation de la Peugeot 208 vaut-elle celle de la Toyota Yaris ?

La fiche technique de la nouvelle 208 Hybrid de 136 ch est plutôt alléchante. Déjà parce qu'avec une vitesse maxi de 210 km/h et un 0 à 100 km/h en 8s1 seulement, elle revendique des performances à faire frissonner les amateurs des Peugeot de la grande époque, et notamment ceux de la 205 GTI 1.9 130 ch, l'aide du turbo en plus à bas régimes…

Ensuite parce qu'elle dispose d'une boîte robotisée double embrayage supposée rapide, et surtout dotée d'un moteur électrique capable de fournir à lui seul 28 ch pour épauler son homologue thermique voire carrément prendre le relais épisodiquement. De quoi annoncer donc, en parallèle, un appétit d'oiseau de seulement 4,6 l/100 km selon le cycle d'homologation.

Pour sûr, on est loin des premiers systèmes micro-hybrides à alterno-démarreur de 12 puis 48 Volts, tout juste bons à épargner quelques décilitres. La proposition est d'autant plus tentante que la 208 demeure une citadine joliment présentée, surtout dans la finition sportive GT imposée avec cette puissante motorisation, et plaisante en virage…

Ne nous emballons pas… Car les concurrentes ne sont pas garées non plus, surtout la Toyota Yaris qui est loin de s'endormir sur ses lauriers. Depuis cette quatrième génération lancée en 2020, la Nipponne a gagné un trois cylindres 1.5 rond et ultra-sobre et, avec le restylage de début d'année, une petite cure de vitamines de 14 ch, histoire d'en proposer 130 tout pile. Si le 0 à 100 km/h est annoncé un peu moins rapide que celui de la Peugeot (9s2), sa sobriété s'annonce légèrement supérieure avec seulement 4,2 l/100 km.

Aspects pratiques : un manque de place des deux côtés…

Par ailleurs, la Toy ne manque pas de sex-appeal, déjà dans cette version Première ici en photo, mais également dans sa finition GR Sport que l'on confrontera naturellement à la GT de Peugeot, que nous n'avons pas pu obtenir pour le comparatif, hélas…

Et si la Toyota ne peut accueillir autant de bagages que sa rivale (286 dm3 au lieu de 352 dm3), son habitacle s'avère à la fois un peu plus spacieux au niveau des jambes et plus confortable, avec des sièges et une banquette creusée assurant des positions quasi parfaites.

Si certains noteront des matériaux moins chics que dans la Lionne, force est de constater que l'ergonomie Toyota est plus simple grâce à une console de clim permettant d'effectuer ses réglages sans passer par l'écran central, et une instrumentation numérique plus facile à consulter. En fait, seules les commandes de la branche gauche du volant, un peu complexes, peuvent ouvrir un débat. Quoi qu'il en soit, rien à voir avec le poste de pilotage de la 208, spectaculaire mais toujours aussi difficile à appréhender… Cette dernière avancera néanmoins des rangements plus vastes, tant au niveau des portes que sous l'accoudoir central.

Pratique Peugeot 208 Hybrid 136 e-DCS6 GT Toyota Yaris 130h GR Sport Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 11,8 /20 11,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : match serré…

Qu'on se le dise : aucune de nos deux belligérantes ne brade sa technologie. On peut même les trouver hors de prix, sachant que les finitions huppées sont imposées avec ces puissantes motorisations. Si à 28 550 €, la Peugeot n'est déjà pas donnée, la Toyota passe sans complexe la barre des 30 000 €, atteignant ainsi 30 950 € en finition GR Sport. Pour des citadines d'environ 4 m de long (3,95 m pour la Yaris, 4,06 m pour la 208) et 1,75 m de large (de part et d'autre), cela fait cher le mètre carré…

Cela posé, la marque nipponne se rattrape un peu en accordant, depuis quelque temps, une ristourne de 2 500 € sans condition, soit un devis de 27 950 €. De fait, la Yaris revient à peine plus cher que sa concurrente, qui elle n'a droit qu'à une geste de 1 140 € sur le site internet Peugeot Store, soit 27 400 €, hors frais de mise en service. Bonne nouvelle des deux côtés : les systèmes hybrides sont suffisamment efficients pour éviter tout malus, malgré des cavaleries coquettes.

Budget Peugeot 208 Hybrid 136 e-DCS6 GT Toyota Yaris 130h GR Sport Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 12,8 /20 14,8 /20 Explication des critères de notation

Equipement : sport et luxe

Heureusement, nos deux citadines hybrides justifient en partie leurs tarifs élevés par des dotations généreuses, comprenant notamment deux grands écrans, accès mains libres, clim auto, projecteurs LED, caméra de recul, aides à la conduite actives, ainsi que des jantes alliage de grand diamètre et une carrosserie plus soignée, s'agissant des finitions sportives. Mais la Toyota se montre plus généreuse encore. Non seulement elle dispose d'un airbag central, mais elle ajoute conduite autonome de niveau 2, sièges et volant chauffants, affichage tête haute, et réglage séparé gauche/droite de la température, entre autres.