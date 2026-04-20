Panne sur une voiture neuve : avez-vous vraiment droit à un véhicule de remplacement gratuit ?

Le témoignage, anecdotique mais révélateur de pratiques commerciales peu élégantes de certains garages et autres concessionnaires, a fait le tour de certains médias belges. Eric Van Heuverswijn, un automobiliste de 57 ans habitant en Flandre-Orientale, a récemment décidé de changer de voiture. En 2025, il a acheté une Peugeot 208 neuve équipée du groupe motopropulseur essence à hybridation légère, livrée le 1er avril de l’année dernière.

Après 2 400 kilomètres et onze mois de possession, hélas, il a expérimenté une grosse panne : alors qu’il roulait, sa boîte automatique à double embrayage s’est subitement retrouvée bloquée sur un seul rapport. Il s’est alors arrêté avant de couper le moteur puis de redémarrer, sans que cela ne mette fin au problème. Il a tout de même rejoint son domicile à 50 km/h avec un moteur hurlant à haut régime et sans possibilité de passer en marche arrière.

Une panne grave

Même si sa voiture s’est mise à fonctionner à nouveau de façon normale le lendemain, Eric Van Heuverswijn est retourné au garage Peugeot local où il avait acheté le véhicule quelques mois plus tôt.

Là, ils ont découvert un problème grave sur la boîte de vitesses de la citadine, nécessitant son remplacement complet. Ce dernier a évidemment été pris en charge à 100 % par le constructeur, puisque la 208 était encore sous garantie. La réparation devait prendre une semaine, elle s’est finalement étendue sur trois semaines.

Payer un véhicule de remplacement ?

Dans un cas comme celui-là, les concessionnaires et garages s’obligent généralement à mettre à disposition gracieusement un véhicule de remplacement le temps de la réparation. Et justement, ici, le garage a d’abord essayé de facturer 40€ par jour le prêt du véhicule de remplacement à son malheureux client.

Face à la réaction du client, le garage a finalement décidé de lui laisser gratuitement ce véhicule de remplacement : il a bien fait, d’ailleurs, puisque l’importateur officiel de Peugeot en Belgique contacté par les journalistes de 7sur7 confirme que « tout client bénéficie d’un véhicule de remplacement gratuit pendant la période de garantie ».

Comme le rappelle un expert des questions de mobilités interrogé par 7sur7, le fait de fournir gratuitement une voiture de remplacement au client est une pratique normale et attendue dans ce genre de cas de figure, que ce soit en Belgique ou en France (même si rien n'oblige chez nous le constructeur à le faire). Par ailleurs, le fait de voir sa voiture immobilisée pendant un mois sous garantie prolonge automatiquement la durée de sa garantie de la même durée.

Quant à Eric, il a vu sa confiance en Peugeot écorchée par ce problème et la gestion de son dossier : il a peur d’expérimenter à nouveau ce problème, mais le constructeur affirme qu’il s’agit d’un évènement isolé. En réponse, le réseau de la marque lui a tout de même aussi offert deux ans de prolongement de garantie supplémentaires.