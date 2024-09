La Peugeot 208 II s'est-elle rachetée une conduite en termes de fiabilité ?

En bref

C’est à l’occasion du Salon de Genève en mars 2019 que la seconde génération de 208 est lancée. Elle fait totalement table rase du passé en adoptant un look inédit, mais en phase avec les autres modèles de la gamme. La citadine veut plus que jamais battre sa concurrente de toujours : la Renault Clio.



Signature lumineuse en forme de croc, large calandre, passages de roue musclés et partie arrière arborant un bandeau noir, la nouvelle venue ne passe pas inaperçue, et c’est bien le but recherché. Le spectacle continue à bord avec une planche de bord résolument moderne, joliment dessinée et bien présentée. La Renault Clio V, qui semble au premier abord être un restylage de l’ancienne génération paraît beaucoup plus sage.



Sous le capot, la lionne ratisse large en s’offrant les services du diesel (BlueHDi 100 ch), de l’essence (PureTech 75, 100 et 130 ch) ainsi que de l’électrique (136 ch et 340 km homologués).



En plus d’attirer l’œil, la lionne est correctement équipée, profite de rangements bien pensés et d’un confort de suspension rare dans le segment. Toutefois, elle pèche par des places arrière moyennement accueillantes et un coffre juste. La Peugeot 208 réussit à battre la Clio en se plaçant en tête des ventes en 2021 et 2022.



Fin 2023 marque le lancement de la version restylée dont la partie avant s’affirme davantage. Pour le reste, les changements sont mineurs, mais on apprécie les évolutions du système multimédia, pas des plus performants qui soit.



Ce petit coup de pinceau s’accompagne d’une inédite version hybride qui se contente toutefois d’une technologie 48 Volts. Le moteur électrique situé dans la boîte de vitesses à double embrayage e-DSC6 s’adosse aux blocs PureTech de 100 et 130 ch. Du côté de l’électrique, une seconde version plus puissante (156 ch), et allant plus loin (410 km homologués), enrichie le catalogue. A contrario, le diesel n’est plus proposé.



Grâce au succès rencontré, la Peugeot 208 est une valeur sûre sur le marché de l’occasion. Les exemplaires sont nombreux, dans différentes versions et dans une fourchette de prix large. Néanmoins, elle souffre de l’image désastreuse du moteur PureTech et dans une moindre mesure de celle du BlueHDI.



Cette seconde génération a été moins touchée et bénéficie en plus d’une extension de garantie et d’une prise en charge pour le diesel. On ne peut affirmer que cette 208 soit totalement fiable puisque des cas ont été recensés, mais elle ne représente pas le même danger que la précédente génération.