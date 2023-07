Peugeot e-208 (2023) : nos mesures d'autonomie

Elle était en 2022, la voiture électrique (toutes catégories confondues) la plus vendue dans l’Hexagone. Son design attrayant et ses qualités dynamiques incontestables ont conquis le cœur des Français. Cette année, la citadine a cédé son trône à la redoutable Tesla Model Y ainsi qu’aux citadines Fiat 500 e et Dacia Spring. Mais avec plus de 12 000 unités écoulées au premier semestre, la Peugeot e 208 reste assurément un acteur majeur de la mobilité électrique.

La version restylée présentée récemment sur Caradisiac, arrivera cet hiver. Elle adoptera un nouveau moteur électrique de 156 chevaux (en mode sport), une nouvelle batterie de 51 kWh pour une autonomie annoncée à 400 km. Les tarifs n’ont pas encore été communiqués. Peugeot conservera également l'actuelle version électrique de 136 chevaux et 50 kWh de capacité brute (46,2 kWh utile), à des tarifs plus abordables. Il s’agit de la version à l’essai, vendue à partir de 34 800 € (hors bonus écologique de 5 000 €).

Il s’agit ici d’une version déjà améliorée par rapport à la première Peugeot e 208. A l’automne 2022, Peugeot a travaillé sur plusieurs éléments techniques (rapports de démultiplication du réducteur, chauffage et climatisation, pneumatiques) pour améliorer les performances énergétiques de son modèle. Ainsi, notre version d’essai revendique une autonomie de 362 km en cycle mixte selon le protocole WLTP. Son prix atteint précisément la coquette somme de 40 000 €, en finition GT.

Consommations : les montagnes russes

Nos mesures dans la vie courante sont dans l’ensemble moyennes, car en fonction de l’environnement rencontré la Peugeot e 208 peut se montrer gourmande en énergie. Précisons que nous avons réalisé les 4 cycles de test (voir tableau ci-dessous) par des conditions météorologiques idéales. Une température extérieure de 22 °C et un vent quasi-nul (rappelons que la température extérieure influe considérablement sur l’autonomie). Nous avons laissé le mode « Normal » engagé par défaut qui offre une puissance de 110 ch. Nous n’avons pas engagé non plus le mode de régénération « B ».

En ville la citadine de Peugeot s’en tire correctement avec une consommation moyenne de 12 kW/100 km relevée durant notre cycle « ville » avec des zones à 30 et 50 km/h. Un score qui porte l’autonomie réelle à 385 km. Sur route à 80 km/h, le score réalisé est plutôt bon avec une moyenne de 15 kW/100 km. Ce qui offre un rayon d’action à un peu plus de 300 km tout rond.

Sur autoroute en revanche, c’est carton rouge. L’efficience de la e-208 est médiocre. En roulant aux limitations de vitesses maximales, à savoir 130 km/h avec quelques portions à 110 km/h, nous avons observé une moyenne de 21 KW/100 km. C’est trop. A cette allure, vous pourrez parcourir 220 km en une charge. En réduisant la vitesse à 120 km/h, cela permet à peine d’économiser quelques kilomètres (233 km). Ainsi, la e 208 consomme 19,8 kW/100 Km. Il est possible d’aller un peu plus loin en actionnant le mode « Eco », qui abaissera la puissance à 82 ch où, au contraire, beaucoup moins loin en engageant le mode « Sport » délivrant 136 ch.

Notez que sur notre version d’essai la jauge est exprimée en kilomètres restants et non en pourcentage. Un indicateur qui ne permet pas réellement au conducteur d’avoir une information fiable et rassurante. Toutefois, via l’application MyPeugeot, il est possible d’obtenir cette information en pourcentage mais aussi de programmer des charges et surtout de préconditionner la batterie. Un élément qui permet d’optimiser les recharges rapides (DC). Une aide précieuse que l’on vous conseille vivement de télécharger.

Question recharge justement, la e-208 est plutôt bonne élève. Elle est l’une des rares citadines électriques à l’heure actuelle sur le marché à accepter une puissance aussi élevée en courant continu (DC) de série sur toutes les finitions, à savoir : 100 kW. Ainsi, il nous a fallu un peu moins 35 minutes pour passer de 10 à 80 %, avec un pic de recharge à 85 kW puis une puissance moyenne de recharge observée de 55 kW, pas mal. Une fois de plus l’instrumentation de la voiture est avare en informations et n’indique que les kilomètres récupérés. L’application et la borne affichent quant à elles le pourcentage.

En courant alternatif (AC), la petite lionne est équipée de série d’un chargeur monophasé de 7,4 kW et, en option, d’un chargeur triphasé de 11 kW. Depuis une Wallbox délivrant 7,4 kW, le temps de charge avoisine les 7 h 30 min. C’est un bon compromis pour une telle capacité. Avec l’option triphasée 11 kW, l’attente descend à 5 heures. Encore faut-il avoir une borne et un abonnement adéquats. L’on vous déconseillera vivement la simple prise domestique qui vous fera patienter presque 1 jour entier (en partant de 0 jusqu'à 100 %). Si cette dernière est renforcée (green’up : 3, 7 kW) l'attente est d’environ 16 heures.

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC de 0 à 100%

Prise classique (2,3 kW) 21 h Prise renforcée (3,7 kW) 16 h Borne Wallbox (7,4 kW) 7 h 30 Borne publique triphasée (11 kW) 5 h

Données constructeur des temps de charge en courant continu DC de 0 à 80% Charge rapide (100 kw) 0h30

Mesures Caradisiac Conditions : temps clair, vent nul, 22 °C Charge Rapide Puissance maxi délivrée Temps pour passer de 10 à 80 % Courant Continu DC 85 kW 35 minutes Cycles de roulage Caradisiac Consommations Autonomies Autoroute à 130 km/h 21 kWh/100 km 220 km Autoroute à 120 km/h 19,8 kWh/100 km 233 km Route à 80 km/h maxi 15 kWh/100 km 300 km Ville 12 kWh/100 km 385 km Cycle d'homologation mixte WLTP 15,4 kWh/100 km 362 km

Verdict : un manque d'expérience

La Peugeot e-208 n’est pas un modèle d’efficience sur le marché de l’électrique. La citadine surconsomme sur voie rapide. Au regard de son prix élevé et de son statut de polyvalente, c’est une déception. Elle peut toutefois compter sur une puissance élevée de recharge en DC. Son usage se cantonne donc à la ville et au péri-urbain. Un environnement où les consommations reviennent à la normale et positionnent la Française dans la moyenne de sa catégorie. Plusieurs éléments comme la jauge en kilomètres restants, un système de régénération basique ou encore une mise à jour technique avant restylage, témoignent du peu d’expérience de Peugeot dans l’électrique. Des défauts qui seront corrigés à l’occasion du restylage prévu en fin d’année 2023.