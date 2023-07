Nouvelle Peugeot 208 restylée (2023) : plus jolie que la Clio ?

Présentée en 2019, la Peugeot 208 de seconde génération jouait les audacieuses avec un design particulièrement agressif. Cette approche contrastait nettement avec celle de sa rivale de toujours la Renault Clio, beaucoup plus frileuse avec une silhouette très proche de celle de la précédente génération. La stratégie de Peugeot était visiblement la bonne puisqu’en France comme en Europe, c’est la citadine de la marque au lion qui s’est la mieux vendue depuis le début de carrière des deux modèles.

Alors que les deux ennemies arrivent toutes deux à la traditionnelle étape du restylage de mi-carrière (elles avaient été lancées quasiment au même moment), ces stratégies évoluent. Jugée bien trop conservatrice, la Clio a osé aller assez loin dans les modifications au niveau de sa face avant. Inversement (et comme le récent 2008 restylé), la Peugeot 208 ne fait qu’actualiser son image sans gros changements. Dans le détail, la calandre adopte un traitement inédit et les grandes griffes LED ne se prolongent plus sous les optiques (elles migrent vers les ouïes latérales sur le bouclier et se composent désormais de trois bandes). On remarque aussi des optiques full LED au style différent (de série uniquement sur le niveau de finition GT) et des feux arrière retouchés eux aussi.

A l’intérieur, les modifications sont plus discrètes. La 208 possède désormais un écran tactile de 10 pouces sur sa console centrale quelle que soit la version, alors que l’ancienne se contentait d’un afficheur de 7 pouces sur les deux premiers niveaux de finition. Cet écran fonctionne avec la dernière version de l’interface i-Connect et il y a aussi quelques retouches sur le combiné d’instrumentation numérique (uniquement fourni sur les niveaux Allure et GT). La finition haut de gamme GT ajoute un éclairage d’ambiance réhaussé de nouvelles couleurs et les versions à boîte manuelle bénéficient d’un levier de vitesse à la forme modifiée. L’auto pourra compter sur des caméras d’une meilleure qualité pour les manœuvres de stationnement mais il n’y a pas de grosse nouveauté sur les aides à la conduite.

Deux nouveaux moteurs micro-hybrides et plus de diesel

La gamme de la Peugeot 208 démarrera avec un trois cylindres essence de 1,2 litre et 75 chevaux accouplé à une boîte manuelle à cinq vitesses et une version à 100 chevaux du même bloc combiné à une boîte manuelle à six vitesses. La gamme se complètera par deux versions du nouveau groupe motopropulseur micro-hybride lancé initialement sur les 3008 et 5000 restylés, à 100 et 136 chevaux (avec une boîte automatique à double embrayage 6 vitesses). Enfin, les adeptes du zéro émission pourront se tourner vers la déclinaison électrique de 156 chevaux, capable officiellement de rouler sur 400 km grâce à ses batteries d’une capacité brute de 51 kWh. Il n’y a plus de version diesel au catalogue, alors que Renault préfère maintenir cette technologie au catalogue de la Clio restylée.

On ne connaît pas encore les prix de la 208 restylée mais il sera intéressant de voir ce que pensent nos lecteurs de son style. Reine du marché automobile européen en 2022, elle a été rattrapée par la Clio depuis deux mois en France. Cette version reliftée permettra-t-elle à Peugeot de reprendre l’avantage ? Ou au contraire, l’approche plus agressive de Renault sur son restylage va-t-elle définitivement renverser la tendance ?