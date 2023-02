Nouveaux Peugeot 3008 et 5008 Hybrid 136 e-DCS6 (2023), la nouvelle base

L’année dernière, Peugeot annonçait l’arrivée d’une toute nouvelle motorisation essence hybride légère de 136 chevaux. Destinée à remplacer le Puretech essence de 130 chevaux formant actuellement l’entrée de gamme des 3008 et 5008 en attendant l’arrivée des prochaines générations de modèles, ce nouveau groupe motopropulseur se détaille officiellement dans un nouveau communiqué de la marque de Sochaux.

Le groupe motopropulseur s’articule autour d’un bloc à trois cylindres turbo de 1 199cm3, conservant exactement la même cylindrée que la version à 131 chevaux équipant le 3008 de seconde génération depuis 2015. Il s’agit d’un « bloc de nouvelle génération » d’après Peugeot, même si on ignore la teneur exacte des changements mécaniques le concernant. Il développe en tout cas 136 chevaux et le couple maximal ne progresse pas avec 230 Nm en pointe (à 1 750 tours/minute). Il s’équipe aussi d’un turbocompresseur à géométrie variable, d’une chaîne de distribution et fonctionne selon le cycle Miller. Compatible avec la norme Euro6.e, il s’accouple à une inédite boîte automatique à double embrayage « e-DCS6 » qui remplace l’EAT8. Cette dernière ne possède que six rapports (alors que la plupart des transmissions des modèles concurrents en comptent au moins 7) et comprend un petit moteur électrique pouvant fournir jusqu’à 28 chevaux et 55 Nm de couple (ou 12 chevaux lorsque l’accélérateur est à fond). Aidé par un alterno-démarreur, il permet selon Peugeot à la voiture de rouler « plus de 50% du temps en ville en mode 100% électrique ». Mais aussi de réduire la consommation de 2,5 l/100 km en ville et de 0,7 l/100 km sur route par rapport au Puretech 130.

Bientôt sous le capot des autres modèles de Stellantis

Fonctionnant avec une architecture électrique à 48 volts, ce groupe motopropulseur débutera d’abord sous le capot du 3008 et du 5008 au second trimestre 2023. Il leur permettra d’afficher un grammage situé respectivement à 126 et 128 g/km pour les versions les moins équipées. Il se retrouvera ensuite sous le capot d’autres nouveautés de Peugeot mais aussi probablement des autres marques du groupe Stellantis en attendant leur passage au tout-électrique. Ne reste plus qu’à connaître les prix, sachant qu’un 3008 Puretech 130 démarre actuellement à 35 320€. Les prix augmenteront certainement un peu par rapport à cette référence.