Peugeot 408 Puretech 130 (2023) : l'euroginale

En bref



Crossover familial

A partir de 38 700 €

Avec la nouvelle 408, Peugeot arrive sur un marché quasiment vierge. Ce crossover familial aux lignes spectaculaires mélange plusieurs genres avec brio. On y retrouve un peu de berline dans le format (4, 69m ), du SUV avec une garde au sol légèrement réhaussée et de grandes jantes, mais aussi du coupé avec son hayon très incliné.

Cette originalité fonctionne. Dans la rue la nouvelle 408 ne passe pas inaperçue. Chacun y va de son commentaire pour analyser les différentes inspirations de style et tenter d’en évaluer le prix. Ce dernier s’affiche précisément à 38 700 € pour notre version d’essai, équipée du moteur essence Puretech 130 en finition intermédiaire « Allure Pack ». Un chiffre qui interloque et qui porte la 408 quasiment au même niveau que la 508, fleuron de la gamme Peugeot.

Le prix est salé mais les prestations sont en rapport. A commencer par le design. Cette version intermédiaire ne la joue pas petit bras offrant de série des jantes diamantées de 19’’, des vitres arrière surteintées et la peinture métallisée. On retrouve aussi tous les éléments distinctifs de la marque comme la calandre en relief, les feux de jour verticaux et des feux arrière reliés par un bandeau noir.

A bord, on retrouve le mobilier de la 308, joliment dessiné et taillé dans des matériaux cossus et rigoureusement fixés. On apprécie particulièrement les sièges confortables, bien dessinés, et recouverts d’une sellerie mixte livrée de série dans cette finition. Le désormais célèbre i-Cockpit est aussi de la partie avec ici un écran tactile de 10’’ (équipé de la navigation) aux prestations correctes, les pratiques raccourcis numériques « i-Toggles » et l’instrumentation numérique de 10’’, toujours masquée par le volant. La 408 propose des points de charges à l’avant comme à l’arrière exclusivement en USB-C.

Ce qui mettra tout le monde d’accord, c’est son espace à bord. L’empattement similaire à celui de la 508, offre un bel espace au niveau des jambes. La banquette bien creusée fait oublier la chute de pavillon prononcée, ce qui permet au final de faire voyager deux adultes de plus d’1m80 sans la moindre difficulté. La 408 fait mieux qu’un 3008 et qu’un 508 en matière d’accueil.

La bonne surprise se poursuit avec un coffre aux volumes généreux sur cette version thermique. En effet, ce dernier cube entre 536 et 1 611 litres une fois la banquette 60/40 rabattue. Un bien meilleur score comparé à la version hybride pénalisée par les batteries (471 litres). La faible hauteur sous pavillon limite le format de certains objets mais dans l’ensemble la surface de chargement contentera les familles au moment des départs en vacances. Il est possible de rabattre les dossiers de sièges depuis le coffre via des gâchettes.

La 408 mise en premier lieu sur l’hybride avec des niveaux de puissance plus en accord avec son statut. Pourtant le crossover conserve une offre thermique assurée par le 3 cylindres essence suralimenté de 130 ch. Un attelage qui ne colle pas avec le standing de la voiture. S’il remplit sa tâche plutôt correctement en offrant des accélérations et des reprises honorables (0 à 100 km/h en 10,4 s et vitesse maxi de 210 km/h), sa sonorité et son manque de coffre provoquent parfois une légère frustration.

Ce bloc est livré d’office avec la boîte automatique EAT8 connue pour sa douceur d’utilisation. Etonnement, cette dernière nous a déçus en usage urbain délivrant souvent de nombreux à-coups dans la conduite en accordéon. Enfin, niveau consommation, le 3 cylindres n’est pas le plus doué de sa génération engloutissant une moyenne de 7,5 l/100 km durant notre essai réalisé sur un parcours mixte de 500 km. Heureusement, la 408 est une construction « légère » dépassant à peine 1 400 kg sur la balance. Un 4 cylindres de plus grosse cylindrées collerait mieux à l’image haut de gamme de cette nouvelle 408, malheureusement, les normes drastiques imposent des choix.

A conduire, en revanche, c’est carton plein. La 408 propose un niveau de confort tout bonnement excellent avec un amortissement qui combine habilement souplesse et maintien. Le crossover français s’avère particulièrement à l’aise sur les grands axes où il offre une conduite relaxante assurée par une bonne tenue de cap et une insonorisation de qualité.

Sur les petites routes son agilité, certes pénalisée par un empattement plus long, reste correcte pour un véhicule de ce gabarit. Le conducteur appréciera la direction incisive, le freinage rassurant ainsi que la position de conduite qui autorise une grande amplitude de réglages. Seule la visibilité réduite à l’avant comme à l’arrière peur poser problème en ville. Dans ce cas il faudra se reposer sur la caméra 360° facturée 500 €.