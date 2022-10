Nouveau moteur hybride léger de 136 ch pour les Peugeot 3008 et 5008

Lancé sur le marché en 2016 et restylé en 2020, le Peugeot 3008 de seconde génération va sur ses vieux jours. Véritable star de la gamme de la marque au lion, le crossover familial n'est pourtant pas prêt pour la retraite : il reçoit même une inédite version hybride légère, appelée à rejoindre le catalogue du modèle dès le premier semestre de l'année prochaine. Comme son grand frère le 5008 de seconde génération (lancé lui en 2017 et restylé également en 2020), il va en effet inaugurer un moteur essence PureTech de nouvelle génération.

Développant 136 chevaux et couplé à une nouvelle boîte de vitesses électrifiée à double embrayage, il sera alimenté par des batteries de 48 volts. Peugeot promet que cette technologie offrira un surplus de couple à bas régime et permettra même de rouler en mode zéro émissions jusqu'à 1 kilomètre à faible vitesse en ville. La marque ne précise pour l'instant pas les spécifications techniques de ce nouveau groupe motopropulseur ni son prix, mais elle table sur une réduction de la consommation de 15% par rapport à un moteur essence classique.

Les nouveaux 3008 et 5008 en 2024 seulement

Aux dernières nouvelles, les nouvelles moutures du 3008 et du 5008 n'arriveront finalement qu'en 2024. Les modèles actuels resteront donc au catalogue toute l'année prochaine, ce qui explique l'arrivée de cette nouvelle motorisation hybride légère dans la gamme. La motorisation se retrouvera ensuite sur d'autres modèles de la gamme avec probablement la 308, la 408, la 508 et même sans doute la future 208 restylée dans sa version haut de gamme. Mais aussi à moyen terme dans celle des autres marques du groupe Stellantis, DS, Citroën et Opel en tête. A noter que Peugeot se targue de présenter désormais d'une des plus larges gammes de véhicules électrifiés du marché avec une offre qui va de la e-208 jusqu'à l'utilitaire e-Expert à hydrogène en passant par les versions hybrides rechargeables et les récentes électriques comme la E-308. Rappelons que Peugeot doit devenir une marque 100% électrique d'ici 2030.