Et en marge du Mondial 2022 - Nouvelle Peugeot e-208, comme les grandes

"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

Il n'y a jamais de fumée sans feu. Il y a quelques semaines, un imbroglio sur la version 100% électrique de la Peugeot 208 portait sur une éventuelle hausse de l'autonomie maximale à plus de 400 kilomètres. Si nous expliquions alors que cette hausse d'autonomie ne concernait pas la e-208 Like actuellement commercialisée par Peugeot contrairement à ce qui était annoncé ailleurs, cela annonçait forcément une mise à jour technique à venir. Dont acte. Comme prévu, la Peugeot e-208 changera son moteur et ses batteries en 2023. Elle adopte le groupe motopropulseur inauguré il y a quelques jours pour la Peugeot E-308 et déjà repris par la nouvelle DS 3 (version restylée du DS 3 Crossback).

Voilà donc la petite citadine française dotée d'un électromoteur de 156 chevaux pour 260 Nm, mais accouplé à des batteries d'une capacité brute de 51 kWh et d'une capacité nette de 48,1 kWh. Il ne s'agit donc pas exactement des mêmes accumulateurs que ceux des E-308 et DS 3, pourvus eux d'une capacité brute de 54 kWh et d'une capacité nette de 50,8 kWh. Après avoir déjà gagné quelques dizaines de kilomètres en autonomie maximale grâce à quelques modifications de la transmission (362 km au maximum), la e-208 peut désormais parcourir 400 kilomètres tout rond grâce à une consommation mixte WLTP homologuée à 12 kWh/100 kilomètres. Côté recharge, sa capacité de charge rapide reste à 100 kW et en courant alternatif, elle accepte toujours une puissance de 11 kW en option (sinon 7,4 kW).

Une citadine électrique à la pointe

Sans disposer de batteries aussi grosses que celles de sa grande sœur la E-308, la e-208 se retrouve ainsi à la pointe des citadines électriques les mieux dotées du marché. Elle bat la Renault Zoé (395 kilomètres) qui dispose pourtant de plus grosses batteries (52 kWh de capacité nette) et toutes les autres autos du segment. On ne connaît pas encore les prix de cette nouvelle e-208, mais il faudra probablement s'attendre à une petite hausse par rapport au modèle actuellement proposé à partir de 33 000€. Précisons que comme la E-308, l'auto ne sera pas présente au Mondial de l'auto. Peugeot préfère garder toute la lumière autour de la 408 à Paris.