Rififi sur la Peugeot e-208 électrique

Une nouvelle Peugeot e-208 en finition Like bénéficiant d'une autonomie étendue à 400 kilomètres au lieu de 362 kilomètres ? D'après plusieurs sites automobiles, la marque au lion préparerait l'arrivée d'une version d'entrée de gamme plus intéressante que jamais de la citadine électrique française. Une e-208 « Like » dont l'autonomie maximale serait en effet de 400 kilomètres, alors que la gamme actuelle revendique 362 kilomètres depuis une mise à jour du logiciel installé il y a quelques mois. Certains de ces sites laissent aussi entendre que cette autonomie étendue, possiblement atteinte grâce à de nouvelles batteries d'une capacité de 52 kWh au lieu de 50 kWh actuellement, ne concernerait dans un premier temps que la e-208 Like et pas les autres niveaux de finition.

Or, il n'en est rien. Effectivement proposée au catalogue depuis quelques jours, la e-208 Like possède pour l'instant le même logiciel et les mêmes batteries de 50 kWh que les autres niveaux de finition de la citadine électrique (avec toujours 136 chevaux sous le capot). Elle coûte bien 33 000 € avant déduction du bonus écologique mais comme les autres finitions, elle affiche officiellement 362 km d'autonomie maximale.

Plus d'autonomie pour la Peugeot e-208 restylée ?

On le sait, Peugeot prépare le restylage de mi-carrière de la 208. Les bruits de couloir récents parlaient d'un possible changement de batteries pour la version électrique à l'occasion de ce restylage de mi-carrière. Il est donc très possible qu'à cette occasion la capacité et l'efficacité de ces batteries progressent un peu. Les documents en fuite sur internet depuis quelques jours, évoquant l'autonomie de 400 km, concernent donc peut-être cette future version remise à niveau de la Peugeot e-208. Une telle autonomie paraîtrait crédible avec des batteries à la capacité légèrement augmentée. Reste à savoir quand la nouvelle e-208 améliorée sera lancée...