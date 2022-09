Mondial de Paris 2022 - Voici le nouveau DS 3, à partir de 30 100€

Il n'aura finalement pas fallu attendre longtemps. Quelques heures après la diffusion d'images montrant la version restylée du DS 3 Crossback dans la rue, la marque premium française de Stellantis lève le voile ce qu'elle appelle « Nouvelle DS 3 ». Comme le dernier DS 7, la mouture restylée du crossober urbain se passe désormais du badge « Crossback ». Sur le plan esthétique, les différences ne sautent pas aux yeux. La forme des optiques ne change pas mais les boucliers de la face avant deviennent plus saillants et moins arrondis. Ces boucliers arborent de nouveaux bandeaux à LED sous les optiques (présents de série), dont le style s'inspire de ceux de la DS 7 ou de la récente DS 4. Ces modifications permettent au passage d'améliorer le SCx de l'auto jusqu'à 7,6% par rapport à l'aérodynamisme du DS 3 Crossback.

Si l'intérieur n'évolue lui aussi que par petites touches sur le plan esthétique, il profite d'améliorations importantes sur le plan technologique. Le DS 3 embarque en effet un nouveau système d'info-divertissement. L'écran central mesure toujours 10,3 pouces mais il profite d'un système d'exploitation beaucoup plus efficace, similaire à celui des récentes DS 4 et autres DS 7. La voiture possède par ailleurs le système DS Iris System de reconnaissance vocale inauguré par la DS 4. L'habitacle profite toujours de finitions haut de gamme, avec une planche de bord recouverte de cuirs et plusieurs options de personnalisation dans la gamme. Outre les désormais incontournables systèmes de conduite semi-autonome de niveau 2 (régulateur de vitesse adaptatif et système de maintien dans la voie), le DS 3 propose aussi l'option de caméras 360 degrés et détecte automatiquement les panneaux de limitation de vitesse.

Essence, diesel ou électrique

DS a finalement choisi de conserver l'option d'une motorisation diesel sur ce nouveau DS 3, disponible avec un BlueHDI de 130 chevaux accouplé à une boîte automatique. Il reste aussi deux versions essence, l'une de 100 chevaux avec une boîte manuelle et l'autre de 130 chevaux avec une transmission automatique. Mais c'est la version électrique qui progresse le plus : elle reprend le nouveau groupe motopropulseur présenté il y a quelques jours dans la Peugeot E-308, avec un électromoteur de 156 chevaux accouplé à des batteries d'une capacité brute de 54 kWh (50,8 kWh net). Par rapport à l'ancien groupe motopropulseur de 136 chevaux et 50 kWh, les performances et l'autonomie augmentent. Grâce à une consommation mixte officiellement limitée à 12,6 kWh aux 100 km d'après la norme WLTP, DS annonce une autonomie de 402 kilomètres et même de 500 kilomètres en utilisation urbaine. La voiture embarque de série une pompe à chaleur et la puissance de charge rapide se limite toujours à 100 kW, permettant de repasser de 0 à 80% de stockage en 25 minutes (avec une puissance maximale de charge de 11 kW en courant alternatif à la maison).

3000€ plus cher

Par rapport au DS 3 Crossback actuellement affiché à partir de 27 000€ sur le configurateur de la marque, les prix du DS 3 grimpent. L'addition débutera à 30 100€ pour la version essence de 100 chevaux à boîte manuelle, ou à 33 100€ pour la variante de 130 chevaux à boîte automatique. Le diesel démarrera à 34 700€ et la E-Tense électrique à 41 700€. Avec le bonus écologique de 6000€, cette dernière reviendra donc 35 700€. Comme le DS 7, le DS 3 sera exposé au Mondial de Paris dès le 17 octobre prochain. Les commandes seront ouvertes le 27 septembre.