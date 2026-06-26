C’est à elle qu’on pense en premier lieu lorsque l’on envisage l’achat d’une citadine hybride d’occasion. La Toyota Yaris, pourtant, n’a pas été la première du genre ! En effet, elle est arrivée sur le marché en juin 2012. Mais une autre auto, bien plus discrète sur le marché, était déjà là bien avant. Il s’agit de la Honda Jazz de deuxième génération, qui a débarqué plus d’un an auparavant, au printemps 2011. En 2020, la Yaris est revenue avec une 4e génération encore plus efficace, et plus sexy. Elle est rejointe en 2022 par son clone technique, simple rebadgeage, la Mazda 2 hybride.

À l’été 2020, la catégorie s’étoffe quelque peu, avec l’arrivée sur le marché de la Renault Clio hybride, dite « e-Tech ». Renault restant un rouleau compresseur sur le marché français, cette nouvelle venue a fait exploser le marché de la citadine hybride chez nous, compliquant la tâche de la Yaris. Est arrivée, presque en même temps, la Jazz hybride de 4e génération. Puis, plus récemment (2024), la MG3 Hybrid +, qui avec ses 195 ch et son tarif plancher, a eu pour ambition de bousculer le marché.

Ce sont ces quatre modèles (Mazda 2 4e génération, Clio 5 e-Tech, Honda Jazz 4 et MG3 Hybrid +), tous en cours de commercialisation (même si la Clio 5 va bientôt tirer sa révérence), que nous comparons aujourd’hui, pour savoir laquelle est en mesure (ou pas !) de concurrencer la référence Yaris…

Les forces en présence

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) Volume de coffre min/max Choix de motorisation Performances Consommation WLTP/ (Consommation relevée) Toyota Yaris 4 hybride 3,94 x 1,74 x 1,50 286 l/947 l - 1.5 116h

- 1.5 130h 0 à 100 : 9,7 s./175 km/h (116h)

0 à 100 : 9,2 s./175 km/h (130h) 3,8 l/100 km/(4,2 l/100 km) (116h)

4,2 l/100 km/(4,6 l/100 km) (130h) Mazda 2 hybride 3,94 x 1,74 x 1,50 286 l/935 l 1.5 116h 0 à 100 : 9,7 s./175 km/h 3,7 l/100 km/(4,2 l/100 km) Renault Clio 5 e-Tech 4,05 x 1,80 x 1,44 301 l/979 l - 1.6 e-Tech 140 (jusque 02/2022)

- 1.6 e-Tech 145 (à partir 02/2022) 0 à 100 : 9,9 s./180 km/h

0 à 100 : 9,3 s./174 km/h (e-Tech 145) 4,3 à 4,4 l/100 km/(5,1 l/100 km) Honda Jazz hybride 4,08 x 1,69 x 1,52 304 l/1 205 l 1.5 i-MMD 109 ch et 122 ch après restylage de 2023. 0 à 100 : 9,4 s (9,6 avant restylage)/175 4,5 l/100 km (4,7 l/100 km) MG3 Hybrid + 4,11 x 1,79 x 1,50 293 l/983 l 1.5 195 ch 0 à 100 : 8 s./170 km/h 4,4 l/100 km (4,8 l/100 km)

La consommation : qui est la meilleure ?

Si on s’achète une citadine hybride, c’est peut-être déjà pour échapper aux restrictions de circulation futures (qui se rapprochent ou s’éloignent au gré des tergiversations gouvernementales), et pour rouler au volant d’une voiture plus « écolo » que la précédente. Mais c’est aussi, plus pragmatiquement, pour consommer moins au quotidien !

Et à ce petit jeu, la Yaris a toujours été une excellente élève. Mais la meilleure ? Quand on regarde les chiffres officiels WLTP, c’est toujours elle qui s’en sort effectivement le mieux, avec pour la plus sobre des versions un appétit annoncé de 3,8 litres aux 100 km, partagé avec son clone la Mazda 2, qui arrive même à afficher 0,1 litre de moins. Sur le papier, elle est donc imbattable, puisque la Clio, la Jazz ou la MG3 sont à un demi-litre de plus au minimum.

Mais dans la « vraie vie », elle consomme en moyenne un peu plus que sur le papier, et se fait alors talonner par la Honda Jazz, dont le système hybride assez différent (avec un moteur thermique qui sert le plus souvent de générateur pour le moteur électrique, et qui est rarement couplé aux roues) se révèle efficient également. Toutes deux peuvent prétendre à consommer moins de 4 litres en zone purement urbaine et rester sous les 4,5 litres en moyenne pour peu que le conducteur maîtrise quelques notions d’écoconduite. La Clio et la MG3 ne déméritent pas, surtout la MG, mais obligeront à prévoir un budget essence un peu plus conséquent sur l’année. Elles sont plus puissantes, ce qui peut expliquer le delta, surtout la MG3, qui affiche des performances bien plus consistantes.

Verdict : 1/La Yaris, 1 ex æquo/la Mazda 2, 3/la Jazz, 4/la MG3, 5/la Clio

La Toyota Yaris reste la plus sobre

Laquelle a le meilleur agrément de conduite ?

La Petite Toyota a fait des progrès, c’est indéniable. La dernière génération est plus dynamique que la précédente, tout en devenant plus ferme, mais pas inconfortable. Elle est donc plus agréable à mener sur petites routes, mais aussi en ville. En effet, elle a aussi soigné son insonorisation, et le phénomène de « patinage » de la boîte e-CVT à train épicycloïdal a été réduit, même s’il est toujours présent quand on conduit vite, ou sur les longues rampes autoroutières. Dans tous les cas, elle est moins pataude et plus ludique à conduire.

Ceci étant, elle a fort affaire avec la nouvelle concurrence, en particulier française. Car la Clio a débarqué. Reconnaissons qu’en début de vie, l’agrément de sa boîte de vitesses « multimode » à crabots n’était pas extraordinaire, la faute à des hésitations et de nombreux à-coups. Mais Renault a corrigé le tir, et des mises à jour logicielles ont permis de lisser le fonctionnement. Ce n’est pas parfait encore aujourd’hui, mais bien plus acceptable, et au-dessus de ce que peut proposer la Yaris. Elle est également confortable, dynamique comme il faut en conduite rapide avec un excellent châssis bien réglé. Et les montées en régime sont plus en rapport avec les performances délivrées, c’est un peu plus « naturel ».

La Honda Jazz n’est pas déméritante, surtout au niveau des performances après restylage, mais son insonorisation est plus légère, et le moteur prend des tours et des décibels à l’accélération. Son comportement est aussi moins dynamique (un peu), avec une direction moins précise et une assise sur la route plus légère.

Enfin la MG3 Hybrid +, si elle est clairement plus performante lorsque sa batterie hybride est pleine, ne peut non plus rivaliser avec la Clio ou la Yaris en matière de comportement. Elle est moins précise de direction, avec un châssis plus flou, une tendance sous-vireuse marquée, et une qualité de filtration des imperfections de la route en retrait. Rien de rédhibitoire, mais comparé à ses concurrentes du jour, elle ne fait pas mieux, même comparée à la Jazz. C’est à mettre en rapport avec son prix évidemment, plus bas que les autres.

Verdict : ici, c’est la Renault Clio qui tire son épingle du jeu, avec un très bon compromis entre dynamisme, confort, insonorisation et agrément de la boîte, une fois les mises à jour faites. Ensuite viennent les Yaris et Mazda 2 (ex æquo), MG3 et Jazz (ex æquo).

La décote : laquelle s’achète et se revendra le plus cher ?

Ce chapitre peut se voir sous deux angles différents. Celui de l’acheteur, ou celui du vendeur. Pour le premier, une forte décote, qui se traduit par des prix bas sur le marché de l’occasion, est une bonne nouvelle lors de l’achat. Mais la revente se fera aussi à tarif forcément décevant.

Côté vendeur, une auto qui tient la cote veut dire qu’au moment de s’en séparer, il réalisera une bonne opération. Mais il l’aura achetée cher aussi au préalable. On postule tout de même qu’une auto qui garde de sa valeur marque plus de points que l’inverse.

Voici le tableau des décotes de chacun des modèles.

Les décotes par modèle et par âge

Age du véhicule HONDA Jazz 4 MG MG3 Hybrid + TOYOTA Yaris 4 hybride MAZDA 2 hybride RENAULT Clio e-Tech 1 14,90 % 13,50 % 5,10 % 15,00 % 14,10 % 2 22,40 % 17,00 % 14,40 % 26,50 % 21,60 % 3 21,60 % 18,70 % 29,60 % 29,40 % 4 26,80 % 23,00 % 29,00 % 35,80 % 5 29,60 % 25,80 % 39,90 % 6 37,90 % 28,10 % 24,00 % 7 41,20 %

Verdict : C’est la Toyota Yaris qui décote le plus lentement, profitant de sa réputation de maîtrise de l’hybride et de fiabilité. Ensuite vient la MG3 Hybrid +, mais sur 2 années seulement vu qu’elle est récente. Puis viennent la Honda Jazz, la Mazda 2, et la Renault Clio, sauf si on isole seulement les 2 premières années, et étonnamment la 6e année (l’explication vient du manque de data sur la sixième année).

La fiabilité : laquelle ne vous lâchera jamais ?

Un point important s’il en est quand on parle d’un achat d’occasion. Parce que c’est bien beau de garder de la valeur, de consommer peu ou d’être agréable à conduire, mais si c’est pour se retrouver sur le plateau d’une dépanneuse tous les quatre matins, ça ne sert à rien.

Et à ce jeu, c’est la Honda Jazz qui est la meilleure. C’est bien simple, on a eu beau chercher, ça a été compliqué de lui trouver le moindre défaut récurrent. Bien sûr, quelques soucis épars ou bugs sont possibles, comme sur TOUTES les voitures. Mais la tranquillité est de mise pour les propriétaires globalement, et on peut signer les yeux fermés. C’est d’ailleurs ainsi que nous avions titré notre maxi-fiche fiabilité du modèle.

En seconde position va venir la MG3 Hybrid +. Certes elle est plus récente, et cela favorise l’absence de défauts récurrents. Mais les premiers retours sont assez encourageants. On relève des bugs de l’écran, un désembuage pas toujours efficace, et une boîte de vitesses au comportement parfois surprenant, qui s’accompagne de variations de puissance. Mais cela est surtout dû à la technologie hybride utilisée, plus qu’un vrai problème de fiabilité.

En 3e ex æquo, la Yaris et la Mazda 2. Quel dommage en effet que pendant les premières années de commercialisation, la très grande majorité des propriétaires aient été embêtés par la faiblesse avérée de la batterie 12 volts. Il suffisait de ne pas rouler pendant quelques jours, pour que le démarrage devienne impossible. Seule solution, relier l’auto à une autre par des câbles, ou un booster de batterie, ou bien la laisser toujours branchée à un chargeur d’appoint, dans son garage, le cas échéant. Très agaçant pour les propriétaires. En 2024, une nouvelle référence de batterie et une reprogrammation ont éradiqué le souci presque complètement.

Et c’est dommage donc, car par ailleurs, la fiabilité de cette dernière Yaris est irréprochable, que ce soit mécaniquement, au niveau du système hybride, ou du vieillissement de l’habitacle.

Enfin, la Renault Clio e-Tech est loin d’être sans souci. La représentante tricolore a souffert d’une mauvaise mise au point de sa boîte de vitesses en début de carrière. Le système hybride a pu se retrouver hors-service sur de nombreux exemplaires (moteur thermique qui tournait tout le temps ou au contraire s’arrêtait). Elle expérimente aussi de nombreux bugs électroniques qui ont nécessité des reprogrammations diverses. C’est en moyenne la moins fiable du lot.

La maxi-fiche occasion de la Honda Jazz

La maxi-fiche occasion de la Toyota Yaris

La maxi-fiche occasion de la Renault Clio

Verdict : on classera donc la Jazz première, la MG3 deuxième (mais doit faire ses preuves à plus long terme), la Yaris et la Mazda 2 troisième ex æquo et la Clio cinquième

La Mazda 2 hybride On l’a moins évoquée dans nos chapitres, mais vous l’aurez compris, tout ce qui est dit pour la Toyota Yaris 4 hybride vaut pour la Mazda 2 hybride, qui n’est qu’un simple rebadgeage de la Yaris. Seule différence, et non des moindres, la décote ! En effet, quand la citadine Toyota perd, au bout de 2 ans, 14 % de valeur, la Mazda, elle, chute de 26 %. Au bout de trois ans, elle se stabilise et perd 30 %, mais la Yaris n’aura perdu que 19 %. Et à l’heure de la revente, cela fait une sacrée différence !

Le cas particulier des hybrides Stellantis

Sur les citadines « hybrides » du groupe Stellantis, on n’arrivera jamais à mettre tout le monde d’accord (pareil pour les modèles compacts et les SUV). Tout simplement par ce que l’hybridation choisie par le groupe américano-italo-français est très différente de celle des autres constructeurs. Ici, point de voltage élevé pour la chaîne de traction. C’est une hybridation 48 volts avec alterno-démarreur (contre 100 à 520 volts pour les « vraies » full hybrides avec double motorisation thermique plus électrique), qui ajoute certes de la puissance au moteur purement thermique, mais reste une hybridation plus « légère ». Ceci dit, elle permet des phases de roulage en 100 % électrique, à petite vitesse et quand la demande de puissance et de couple est faible. De ce fait, elle répond à la « stricte définition » de motorisation hybride. C’est donc un peu tendancieux…

Les modèles concernés sont en tout cas nombreux : Citroën C3, Peugeot 208, Opel Corsa, Lancia Ypsilon, ou Fiat Grande Panda. Mais nous avons décidé de les mettre de côté pour ce sujet, et de nous concentrer sur les modèles full hybrides « véritables », avec moteurs électriques de forte puissance, et pas seulement des alterno-démarreurs. Car ces hybrides 48 volts ne sont pas comparables en matière de gains de consommation, d’autonomie en 100 % électrique, et de robustesse du système. Mais c’est mieux que « pas d’hybridation du tout ».

LE BILAN : la Yaris en tête

Elle reste indétrônable cette Toyota Yaris. Bien placée en consommation (et donc coût à l’usage), en agrément, et décotant peu, elle se révèle une bonne affaire en occasion. Elle sera seulement un peu plus chère à l’achat mais se récupérera à la revente. Et on surveillera que la batterie 12 volts ait été remplacée par une plus costaud. La Mazda 2 lui emboîte le pas, logiquement, mais un peu derrière car elle décote plus vite. La Jazz, troisième, ne démérite pas du tout, et est aussi un bon choix, si un comportement un peu moins précis ne vous dérange pas.

La plus récente des citadines hybrides du marché, la MG3, termine 4e, pâtissant d’un agrément « particulier » et d’une consommation un peu plus élevée, mais rançon de sa puissance supérieure. Enfin, la Clio, qui n’est pas pour autant mauvaise, cumule décote élevée, fiabilité à surveiller et consommation réelle la plus importante du lot. Mais vu qu’elle décote pas mal, on peut faire de bonnes affaires malgré tout, à l’achat (pas à la revente…).

Le tableau des résultats (une 1ere place = 1 point, une 2e place = 2 points, etc. Le plus petit score gagne)