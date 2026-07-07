Avenir de Peugeot : la future 208 sera 100% électrique, mais elle va rater le Mondial de Paris !

Le premier semestre tout juste achevé permet aux constructeurs de faire un bilan de l’année en cours, exercice auquel s’est prêté le patron de Peugeot ce mardi matin. L’occasion pour Alain Favey de rappeler que sa marque, engagée comme tout Stellantis dans le plan baptisé Fastlane 2030, lancera 7 nouveautés en Europe d’ici 2030 auxquelles s’ajouteront deux voitures produites par Dongfeng pour le marché chinois. Au sujet de ces deux modèles, Peugeot est clair : « il ne s’agit pas du re-badging de modèles existants, mais de véhicules dont Peugeot est responsable du design à 100%. » La base technique sera donc chinoise, et ces voitures, préfigurées par les deux concept-cars dévoilés au dernier salon de Pekin, n’ont pas vocation à être vendues hors d’Asie.

Après le passage obligé par le chapitre Puretech sur le mode « nous avons appris de nos erreurs » (contrition d’autant plus méritoire qu’il n’était même qu’il n’était pas aux commandes, rappelons-le), Alain Favey a évoqué la situation en Europe, où Peugeot affiche une part de marché de 5,3% au premier semestre. Des chiffres qui pourraient être meilleurs, évidemment, même si la 208 se place au troisième rang des ventes toutes catégories confondues, tandis que la 2008 occupe le même rang sur le marché des SUV citadins, résultat remarquable étant donné le haut niveau de la concurrence directe (Renault Captur, Volkswagen T-Roc, etc.).

Peugeot se hisse aussi au deuxième rang des ventes d’hybride en Europe derrière l’incontournable Toyota (qui propose du "vrai" hybride, toutefois, contrairement à Peugeot qui hors PHEV se limite à du 48V), et, surtout, voit la demande de voitures électriques littéralement exploser depuis mars et le début de la crise au Moyen-Orient. Les commandes se situaient en février nettement sous les 20%, valeur atteinte dès le mois de mars…pour finalement franchir le seuil des 60% en avril ! Même si la courbe a recommencé à fléchir depuis, on est encore à plus de 50% en juin. Au-delà de l’accélération en tant que telle, Alain Favey souligne que « quand un automobiliste passe à l’électrique, il ne retourne pas au thermique ». Ce qui conforte la marque dans son choix de lancer la future 208 uniquement en « zéro émission », parallèlement à la 208 actuelle qui poursuivra sa carrière quelques temps encore.

Ce qui nous amène au Mondial de l’automobile, événement que séchera justement la nouvelle e-208, qui ne sera dévoilée que début 2027. Le rendez-vous parisien permettra tout de même de découvrir deux concept-cars sur le stand Peugeot, même si Alain Favey précise qu’aucun d’entre eux ne préfigurera un véhicule du segment A, celui des minicitadines, qui intéresse pourtant bien d’autres marques : « Peugeot a un positionnement upper mainstream, juste à la lisière du premium où se situe Alfa Romeo. » Le Lion laisse donc les petites voitures à Citroën, et poursuit sa recherche de valeur à travers des innovations technologiques telles que l’étonnant volant Hypersquare, qui pourra équiper tous les modèles reposant sur la plate-forme STLA-One.