L’avenir des marques européennes haut de gamme de Stellantis en question. Stop ou encore, pour Alfa Romeo, DS Automobiles, Lancia et Maserati.

Pour commencer il est bon de faire un petit point technique. La bonne nouvelle pour les marques haut de gamme c’est qu’elles devraient pouvoir bénéficier de l’apport de la nouvelle plateforme STLA One de Stellantis. Il s’agit d’une base technique moderne qui a été dévoilée lors du plan FaSTLAne. Cette plateforme est basée sur la STLA Small et elle va remplacer en même temps les STLA Small et STLA Medium. De plus, elle sera multi-énergies et pourra donc s’équiper de moteurs thermiques (plus ou moins électrifiés) et de motorisations électriques.

La nouvelle base technique STLA One devrait servir à 30 véhicules entre 2027 et 2035 pour 2 millions d’unités annuelles. Voilà de quoi rationaliser encore plus les outils de production et réduire les coûts d’une manière importante. La plupart des futurs véhicules haut de gamme (qu’ils soient citadins, compacts ou familiaux, segments B à D) devraient bénéficier de cette plateforme qui recèle de nombreux avantages, dont la possibilité de disposer d’une architecture 800 volts. Elle peut de plus, accueillir des batteries « Cell-to-body », le plancher du véhicule faisant office de conteneur pour les cellules des véhicules électriques. Cette plateforme peut également intégrer de nouvelles architectures logicielles plus performantes, elle peut aussi bénéficier de nouveaux systèmes comme une direction totalement électrique « steer-by-wire ». Un équipement qui servira à la nouvelle Peugeot 208, premier modèle à utiliser la base STLA One.

Temps de développement réduits pour plus d’efficacité

Cette base technique « magique » permettra aussi de réduire les temps de développement d’un véhicule. Actuellement, pour un nouveau véhicule, le temps de développement chez Stellantis est de 40 mois environ, il pourrait être réduit à 24 mois. En partie, parce que cette nouvelle plateforme permettra un meilleur partage des composants entre plusieurs modèles. Un temps de développement réduit permettra de mieux répondre à la demande des clients, mais aussi de lutter plus efficacement contre les groupes chinois qui produisent sans cesse de nouveaux modèles. Pour les nouveautés dont nous allons parler, nombreuses seront celles qui se serviront de cette base STLA One, tandis que d’autres projets qui sont trop avancés conserveront des bases techniques plus anciennes.

Abarth

Petit Poucet des marques haut de gamme de chez Stellantis, la marque Abarth est tributaire du bon vouloir de Fiat la maison mère. Aujourd’hui dans le catalogue Abarth on trouve deux modèles : Abarth 600e et Abarth 500e. Il s’agit de deux modèles électriques basés sur les Fiat 600e et 500e. Il a été évoqué il y a quelque mois la possibilité de voir la motorisation thermique faire son retour sur une Abarth 500 basée sur la nouvelle Fiat 500 Hybrid. On a parlé aussi d’une possible Abarth Panda qui reprendrait la base de la Fiat Grande Panda. Avec le plan FaSTLAne, ces projets pourraient avoir du plomb dans l’aile.

Alfa Romeo

Avec le plan FaSTLAne, la marque Alfa Romeo est devenue une marque « régionale ». Est-ce à dire que les idées de grandeur de la marque et ses ambitions internationales en particulier sur le sol américain sont passées aux oubliettes ? Pour le moment oui, la marque devrait se recentrer sur le sol européen. Autre conséquence du plan FaSTLAne, le remplacement des Alfa Romeo Giulia et Alfa Romeo Stelvio est figé, les actuels modèles vont rester plus longtemps au catalogue que prévu. Le passage à la nouvelle norme environnementale Euro 7 en novembre 2027 pour toutes les voitures neuves devrait les pousser à la retraite. Pour les futurs modèles du segment D (comme les Giulia et Stelvio), Alfa Romeo envisagerait sérieusement un partenariat avec un constructeur chinois, quitte à utiliser une base technique chinoise.

Mais tout n’est pas perdu pour autant puisque la marque Alfa Romeo va se recentrer sur le segment C avec deux nouveaux modèles. Un SUV qui devrait opter pour la plateforme STLA Medium qu’utilisent l’Opel Grandland et les Peugeot 3008 et 5008. Ce SUV sera produit à Melfi en Italie et viendra se positionner dans la gamme aux côtés du Tonale. On va fêter également le retour d’une berline compacte. Il s’agit de la Giulietta qui utilisera la plateforme STLA One. Une vue 3D présentée lors de l’annonce du plan FaSTLAne semble représenter cette future berline. En attendant sa venue, dans la gamme actuelle, Alfa va restyler l’Alfa Romeo Junior en 2027. Enfin, la marque au trèfle voudrait refaire le coup de la 33 Stradale, en proposant une nouvelle supercar produite à quelques exemplaires, elle recevrait pour cela l’aide de Maserati. On devrait en savoir plus au Mondial de l’auto en octobre où la marque a confirmé sa venue.

DS Automobiles

Après être devenue une marque à part entière en 2014 et s’être émancipée de Citroën, la marque DS Automobiles retourne chez Citroën. C’est donc sous la direction de Xavier Chardon patron de la marque aux chevrons, qui a participé au lancement de la première Citroën DS3, que se poursuivra la carrière de la marque de luxe française. On ne sait pas encore ce que cette marque qui est récente va devenir. Toujours est-il que la marque dispose dans sa gamme de la DS 4, devenue DS N°4 lors de son restylage (avec une version électrique), du SUV Coupé DS N°8 et aussi de la nouvelle génération du SUV DS N°7 qui est disponible avec des motorisations thermiques (MHEV) et du 100 % électrique. Dans les futurs projets de la marque on trouve celui de la nouvelle DS N°3, qui va quitter ses habits de SUV pour devenir une berline polyvalente. Cette auto devrait arriver en 2028 et récupérer la base technique STLA One inaugurée par la Peugeot 208. Tandis que la nouvelle génération de la berline DS N°4 devrait faire le chemin inverse en affichant en 2029 la silhouette d’un SUV compact au style atypique.

Lancia

Longtemps cantonnée à son marché national italien, la marque centenaire Lancia est devenue plus internationale grâce à l’arrivée de la troisième génération de la Lancia Ypsilon en 2024. Cette berline électrique (156 ch) et depuis peu thermique (100 ch et MHEV 110 ch) est disponible dans une version sportive Ypsilon HF électrique de 280 ch. Mais la nouveauté la plus récente de Lancia c’est le nouveau crossover fastback Lancia Gamma. Un modèle qui utile la plateforme STLA Medium et qui se dote à son lancement d’une motorisation hybride MHEV de 145 ch, et de plusieurs motorisations 100 % électriques de 230 ch (540 km d’autonomie) et 245 ch (740 km d’autonomie) ainsi qu’une motorisation très performante de 375 ch (autonomie de 675 km) à transmission intégrale. Après le crossover Gamma devrait venir la Lancia Delta, qui reprendra un nom célèbre et qui devrait être une berline compacte performante. Cette auto permettra à Lancia de disposer d’une gamme complète en 2028, car pour le moment aucun autre nouveau modèle n’est prévu.

Maserati

La marque au trident joue sa survie. Pourtant, il s’agit d’une marque emblématique qui dispose dans son catalogue de modèles élégants et performants tels que le SUV Grecale, les coupé et cabriolet GranTurismo et GranCabrio et la supercar MCPura (en version découvrable MCPuraCielo). Enfin pour coiffer la gamme, on trouve l’exclusive Maserati GT2 Stradale qui semble tout droit sortie d’un circuit. En attendant qu’un partenaire vienne aider au redressement de la marque au trident, la marque vient de restyler les Grecale, GranTurismo et GranCabrio. On trouve au menu de ce lifting un design revisité à l’extérieur (face avant plus agressive) comme dans l’habitacle, mais aussi un moteur V6 Nettuno porté à 590 ch (contre 550 ch auparavant) sur les GranTurismo Trofeo et GranCabrio Trofeo, tandis que l’on note l’arrivée du V6 Nettuno de 390 ch (en lieu et place du bloc quatre cylindres de 300 ch) sur le SUV Grecale. De plus, Maserati annonce des autonomies améliorées pour la gamme électrique Folgore. Dans son plan de redressement de la marque au trident, il y a deux nouveaux modèles en préparation. Pour le moment les infos qui circulent parlent de modèles électriques, dont l’un serait réservé au marché chinois et pourrait être disponible sous une autre marque que Maserati, un autre serait commercialisé dans plusieurs pays avec le trident sur son capot. Mais il ne s’agit là que de suppositions.

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