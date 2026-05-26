Lancia Gamma, voici celle qui a pour mission de renouer avec le haut de gamme italien ?

Les temps sont durs pour Lancia. La berline citadine Ypsilon, apparue début 2024, a connu des débuts difficiles. Entre un prototype qui a terminé sa course dans un canal et les fuites qui ont suivi, son lancement ne fut pas un long fleuve tranquille. Ce n’est pas tout puisque le démarrage commercial n’a rien d’évident faute d’un réseau européen peut étendu et d’une image qui se cherche encore auprès de la clientèle.

Cette Gamma fera-t-elle mieux ? Impossible à dire à ce jour, mais la filiation avec le nouveau design de la marque est claire. La partie avant, et notamment la signature lumineuse, sont proches de la citadine. Même constat pour le profil, au niveau de la découpe des vitres et de la custode arrière noire. Cette Gamma en profite pour dissimuler ses poignées de porte arrière. En revanche, sa poupe arrière lui est spécifique. On peut toutefois lui trouver des airs de Peugeot 3008, au niveau de la coupe abrupte et de la hauteur de son hayon.

D’ailleurs, cette Gamma mélange un peu les genres, à la manière du DS N°4, même si on la situe davantage dans la catégorie des SUV que des berlines. Un crossover en somme.

Une Gamma électrique et hybride

Longue de 4,67 m, cette Gamma se situe entre un Peugeot 3008 (4,54 m) et une DS N°8 (4,82 m), et en reprend la chaîne de traction électrique. Lancia évoque une version d’entrée de gamme de 230 ch avec 540 km d’autonomie, une seconde développant 245 ch et parcourant jusqu’à 740 km. Enfin, la déclinaison 4x4 forte de 375 ch est homologuée pour 675 km. Les capacités de batteries ne sont pas communiquées, mais elles sont similaires aux modèles comparables dans le groupe Stellantis, à savoir 73 et 97 kWh. Côté thermique, il ne faudra pas faire la fine bouche puisque seul l’hybride de 145 ch est au programme.

Pour le moment, la marque n’indique pas les niveaux de finitions, ni la dotation en équipements, ni les prix. La production de cette Gamma sera assurée en Italie sur le site de Melfi et l’ouverture des commandes est prévue à la rentrée.

Une gamme Lancia dissonante ?

Initialement, cette Gamma a pour but de relancer la marque dans le segment des « premium ». Seulement, la dernière stratégie de Stellantis brouille les cartes. Lancia va devenir une marque dite « régionale » et passer sous la coupe de Fiat. Dans ce cas, comment expliquer son positionnement supérieur ?