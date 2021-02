Maxi-fiche occasion de l'Alfa Romeo Giulia 2 : une "bella macchina" plutôt fiable

1. En bref

La seconde génération de Giulia a marqué le grand retour du constructeur transalpin dans le segment des berlines familiales, resté sans représentante de la marque entre 2013 et l'arrêt de la 159, et 2016 et la présentation de cette nouveauté.

Et la Giulia 2 en impose esthétiquement parlant. Elle mêle à merveille des gènes latins, avec une robe toute en courbes et sensualité, avec un "on ne sait quoi" de germanisant. Reste que sa plastique est un de ses grands atouts. L'habitacle est lui très bien dessiné et présenté, il fait sportif, mais pèche par une qualité des matériaux moyenne avant le "restylage" de 2020, et une dotation technologique en retrait.

En retrait aussi, l'habitabilité arrière, limite pour trois adultes, que ce soit en espace aux jambes ou à la tête, et le volume de coffre de 480 litres reste lui aussi moyen. Dernier gros grief, des diesels très sonores.

Par contre, on sent qu'Alfa a tout misé sur le plaisir de conduite. Déjà, la Giulia 2 est une propulsion, ce qui ravira les amateurs. Et ses mécaniques sont très vivantes, performantes, bien servies par une boîte auto à 8 rapports rapide et douce, imposée sur toutes les motorisations depuis 2019 (les diesels les moins puissants étaient boîte mécanique auparavant). La direction est hyper incisive, le freinage mordant, le châssis rigide tout en restant acceptablement confortable. Une réussite sur tous les plans volant en main. La Giulia est l'égale d'une BMW Série 3 sur la route, et c'est un beau compliment.

Enfin la fiabilité est franchement à saluer. Pas parfaite, mais rien à voir avec l'idée qu'on s'en fait, et qui est une idée fausse depuis bien longtemps déjà.