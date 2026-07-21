Ne manquez pas la délicieuse exposition des meilleures voitures des années 90 à l’Autoworld de Bruxelles

Si vous passez par le Plat Pays cet été, un arrêt s’impose à Bruxelles, plus précisément à l’Autoworld, ce véritable temple dédié à l’automobile. Jusqu’au 6 septembre, les années 90 sont à l’honneur, avec les meilleurs Youngtimers de cette époque.

Organisée selon différentes catégories, l’exposition regroupe des morceaux de choix, à commencer par les cabriolets et les roadsters, un genre qui a presque totalement disparu des catalogues des constructeurs. Alfa Romeo Spider, BMW Z1, Fiat Barchetta, Porsche Boxster S, Aston Martin DB7 Volante ou encore Mercedes SLK, il y a de quoi donner des envies de rouler cheveux au vent.

Dans un tout autre genre, il y a ces berlines prévues pour évoluer de façon tranquille, transformées en véritables boules de nerfs. On note la présence de la Mercedes 190E 2.5-16 Evolution II, avec notamment son énorme aileron. À ses côtés, la Ford Escort RS Cosworth n’a pas non plus à rougir à ce niveau. Plus sage en apparence, la Mercedes 500E, assemblée en coopération avec Porsche, cache un V8 généreux, mais la plus turbulente reste sans doute l’Opel Omega Lotus forte de 377 ch et de 569 Nm de couple !

De la « pompe à feu » à la voiture de Monsieur Tout-le-monde

En montant encore d’un cran, on peut citer la Dodge Viper RT/10, celle qui a osé installer un moteur de camion sous son capot, la Ferrari Testarossa ou encore la Lamborghini Diablo VT. Un peu plus exotique et rare, il est possible d’admirer une Nissan GT-R R34 Widebody, une Ford Racing Puma ST 160 ou une Alfa Romeo SZ. Sans être pour autant banals, les modèles précités sont logiquement mis en avant. Seulement, Autoworld a aussi la bonne idée d’exposer des autos qui ont presque disparu de la circulation comme une Citroën XM, une Alfa Romeo 156 SW, une Audi A2, une Mercedes Classe A et même une Toyota Prius de première génération !

Une bande-son incontournable

Afin d’immerger davantage les visiteurs dans les années 90, une playlist est spécialement prévue pour l’événement : The Offspring, Oasis, Blur, Culture Beat, Robert Miles, Laurent Garnier, Real 2 Real, TLC, Snoop Dogg, Kris Kross… Les yeux et les oreilles seront comblés.