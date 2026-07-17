Un Citroën Picasso limousine : personne ne l’avait vu venir
Sortir une limousine est la plupart du temps une méthode employée pour épater les gens sur la route. Dans ce cas de figure, difficile de trouver le véhicule choisi comme particulièrement prestigieux : un Citroën Picasso.
Grandes berlines premium, 4x4, SUV de luxe, sportives détournées : les voitures pour construire une limousine spectaculaire ne manquent pas. Pourtant, à Buenos Aires, les passants croisent un véhicule plutôt insolite pour cet exercice. Oui, un Citroën Picasso de première génération modifié en limousine hante les rues de la capitale argentine.
Le monospace français transformé se voit régulièrement immortalisé par les piétons et automobilistes locaux avant de finir sur les réseaux sociaux. Vitres teintées, empattement immense, et teinte blanc pur sont bien entendu de la partie. Des autocollants mêlant des couleurs noir et or à l’arrière de la voiture laissent croire qu’il s’agit d’un Picasso promotionnel pour une discothèque ou un restaurant.
Des internautes sévères à son égard
Sur la toile, les commentaires fusent. Quelques personnes découvrent cette limousine avec tant de surprise qu’ils pensent avoir affaire à un rendu par intelligence artificielle. Ce à quoi un autre internaute répond : « Non, ceci est la vraie chose ». Effectivement, pas facile d’apprécier l’élégance d’une réalisation comme ça, mais le pari de l’originalité est réussi.
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