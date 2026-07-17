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Citroen Xsara Picasso

Un Citroën Picasso limousine : personne ne l’avait vu venir

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

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Sortir une limousine est la plupart du temps une méthode employée pour épater les gens sur la route. Dans ce cas de figure, difficile de trouver le véhicule choisi comme particulièrement prestigieux : un Citroën Picasso.

Un Citroën Picasso limousine : personne ne l’avait vu venir

Grandes berlines premium, 4x4, SUV de luxe, sportives détournées : les voitures pour construire une limousine spectaculaire ne manquent pas. Pourtant, à Buenos Aires, les passants croisent un véhicule plutôt insolite pour cet exercice. Oui, un Citroën Picasso de première génération modifié en limousine hante les rues de la capitale argentine.

Le monospace français transformé se voit régulièrement immortalisé par les piétons et automobilistes locaux avant de finir sur les réseaux sociaux. Vitres teintées, empattement immense, et teinte blanc pur sont bien entendu de la partie. Des autocollants mêlant des couleurs noir et or à l’arrière de la voiture laissent croire qu’il s’agit d’un Picasso promotionnel pour une discothèque ou un restaurant.

Un Citroën Picasso limousine : personne ne l’avait vu venir

Des internautes sévères à son égard

Sur la toile, les commentaires fusent. Quelques personnes découvrent cette limousine avec tant de surprise qu’ils pensent avoir affaire à un rendu par intelligence artificielle. Ce à quoi un autre internaute répond : « Non, ceci est la vraie chose ». Effectivement, pas facile d’apprécier l’élégance d’une réalisation comme ça, mais le pari de l’originalité est réussi.

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Il a eu une carrière assez prolongée, et sans modification notoire, ni techniques ni d'aspect. Aussi se trouve-t-il dans une large fourchette de prix, sans qu'aucune de ses versions n'apparaisse plus périmée qu'une autre. Bien qu'étant un modèle Citroën à part entière, il n'offre pas la suspension hydropneumatique chère à la marque, mais son confort ne s'en avère pas moins bon. Il est plutôt fiable, agréable à conduire et pas exagérément coté sur le marché.

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