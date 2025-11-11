Un Citroën Xsara Picasso malmené par une cascadeuse

Les réseaux sociaux regorgent de profils étonnants. Voici par exemple la cascadeuse Cassandre Thomas bien déterminée à transformer ce Citroën Xsara Picasso en machine à drifter. Bien entendu, la partie est loin d’être gagnée quand il est question d’employer un paisible monospace.

Pour mettre le véhicule familial en glisse, Cassandre fonce pied au plancher dans l’herbe en mettant des grands coups de volant et en tirant le frein à main. Les transferts de masse ne tardent pas à envoyer le Citroën Xsara Picasso dans tous les sens au point de finir parfois dans des buissons. Des figures peu académiques qui contrastent avec l’usage de cette placide voiture. En guise de conclusion, le Citroën Xsara Picasso termine encastré dans une autre auto.

Le 1er Picasso, un carton commercial

Pour mémoire, le Citroën Xsara Picasso de première génération rencontre à son lancement en 1999 un beau succès sur le segment des monospaces. Les clients apprécient particulièrement son habitabilité ainsi que son confort de suspension. Le modèle prend sa retraite en 2010 après 1,7 million d’exemplaires produits.