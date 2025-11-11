Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Citroen Xsara Picasso

Un Citroën Xsara Picasso malmené par une cascadeuse

Dans Faits Divers / Insolite / Crash

Adrien Raseta

0  

Le rôle de monospace familial de ce Citroën Picasso est bien lointain. En 2025, il sert à réaliser des cascades aux côtés de Cassandre Thomas.

Un Citroën Xsara Picasso malmené par une cascadeuse

Les réseaux sociaux regorgent de profils étonnants. Voici par exemple la cascadeuse Cassandre Thomas bien déterminée à transformer ce Citroën Xsara Picasso en machine à drifter. Bien entendu, la partie est loin d’être gagnée quand il est question d’employer un paisible monospace.

Pour mettre le véhicule familial en glisse, Cassandre fonce pied au plancher dans l’herbe en mettant des grands coups de volant et en tirant le frein à main. Les transferts de masse ne tardent pas à envoyer le Citroën Xsara Picasso dans tous les sens au point de finir parfois dans des buissons. Des figures peu académiques qui contrastent avec l’usage de cette placide voiture. En guise de conclusion, le Citroën Xsara Picasso termine encastré dans une autre auto.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies instagram en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

Le 1er Picasso, un carton commercial

Pour mémoire, le Citroën Xsara Picasso de première génération rencontre à son lancement en 1999 un beau succès sur le segment des monospaces. Les clients apprécient particulièrement son habitabilité ainsi que son confort de suspension. Le modèle prend sa retraite en 2010 après 1,7 million d’exemplaires produits.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Citroen Xsara Picasso

Citroen Xsara Picasso

SPONSORISE

Actualité Citroen

Voir toute l'actu Citroen

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité