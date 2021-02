Les meilleurs monospaces compacts d'occasion, de moins de 5 000 € à plus de 20 000 €

Les monospaces, petits, moyens et grands, ont eu leur heure de gloire à la fin des années 90 et au début des années 2000, à la belle époque du Renault Espace, du Scénic, du Citroën Xsara Picasso ou des Peugeot 806, Volkswagen Sharan ou Ford Galaxy.

Plus spécifiquement, la catégorie des monospaces "compacts" a fait son apparition en 1996 avec le Renault Scénic, dit "Mégane Scénic" d'ailleurs à son lancement. C'est à elle que nous allons nous intéresser dans cet article.

Les familles se sont précipitées sur ce nouveau segment, qui s'est vite étoffé, avec l'arrivée des Citroën Xsara Picasso, Volkswagen Touran, Opel Zafira, Toyota Corolla Verso, etc. Leur avantage ? Une habitabilité et une modularité inconnue des berlines ou des breaks, et un prix plus contenu que celui des grands monospaces.

Mais les modes ayant pour vocation de changer, les monospaces et les compacts après eux ont eté relégués au second plan par les SUV, petits moyens et grands, qui avaient pourtant mauvaise presse à l'époque, accusés d'être polluants.

On ne refera pas l'Histoire, et en attendant un hypothétique retour en grâce de cette carrosserie très familiale, on peut trouver son bonheur sur le marché de la seconde main, qui rappelons-le, représente 3 fois le marché du neuf, où l'offre est encore très abandante, et à tous les tarifs.

Voici donc une sélection, forcément non exhaustive, des meilleurs monospaces compacts, selon votre budget, de moins de 5 000 € à plus de 20 000 €. Elle s'est faite en fonction de la disponibilité des autos sur le marché, de leurs prestations globales mais aussi de leur fiabilité, un point important lors d'un achat en seconde main.

Votre budget : moins de 5 000 €

C'est une proposition originale que ce Honda FR-V. En effet, comme le Fiat Multipla avant lui, il propose un habitacle doté de 6 places dont 3 places de front à l'avant. C'est donc un modèle très large, mais court (4,29 m), tout en ayant un bon volume de coffre de 440 litres.

Il est agréable sur la route, confortable, et ses voies larges lui confèrent une bonne tenue de route. Ses moteurs sont d'origine Honda, même le diesel 2.2 i-CDTi de 140 ch. Il est à conseiller, surtout si le volant moteur a déjà été remplacé, c'est un point faible. Le Bloc essence est agréable aussi, mais rare, et manque un peu de couple.

L'équipement est honorable pour l'époque. Dans le budget, on trouve beaucoup de modèles bien en dessous des 5 000 €, mais ils affichent un kilométrage élevé, qui ne doit pas faire peur si l'entretien a été bien suivi. Honda, c'est fiable, ici aussi. On pourra se pencher sur un modèle 2005/2006, 2.2 i-CTDi 140 Elegance, autour de 4 000 €, il aura plus de 250 000 km. Ou un essence 2.0 i VTEC 150 ch, qui aura moins de 200 000 km. Mais difficile à trouver.

Le Renault Scénic 1 est un précurseur. On le trouve aujourd'hui à des tarifs défiant toute concurrence. Pour un modèle essence 1.6 16v, restylé (année 2000/2001) avec moins de 200 000 km, il faudra compter 2 000 €, et 2 500 € pour moins de 150 000 km en on état. Mais ce moteur est robuste (bobines à surveiller). C'est plus la finition qui posera problème avec un âge aussi avancé. Mais c'est une bonne opportunité pas chère pour les familles à petit budget.

Un diesel 1.9 dCi 105 ch est possible aussi, mais il sera en vignette crit'air 4 ou 5 selon l'année, et il aura plus de kilomètres pour le même prix (souvent plus de 200 000, voire 250 000). Sa fiabilité est moins bonne aussi, il peut s'encrasser ou avoir des soucis de turbo et de vanne EGR.

Ce fut le grand concurrent du Scénic à l'époque. Sorti quelques années plus tard, il a réuni tout ce qui se faisait de mieux dans la catégorie, et dominait objectivement le Scénic sur bien des points. Très confortable, habitable, avec un grand coffre de 500 litres, moderne de présentation (pour l'époque) avec son compteur central, il apparaît aujourd'hui un peu daté en style.

On le trouve aujourd'hui à vil prix, mais ce peut être une bonne affaire, car certains moteurs, comme le 2.0 HDI 90 ch, le 1.6 HDI 110 et le 1.8 16v 117 ch essence, sont solides et emmènent loin.

On trouve des modèles 2004à 2006, en 1.6 HDI 110, ayant moins de 200 000 km, pour moins de 2 500 €. En essence, un 1.8 16v ou 2.0 16v se trouve dans les mêmes eaux, mais aura parfois moins de 150 000 km.

Votre budget : de 5 000 € à 10 000 €

Le Corolla Verso est la proposition de Toyota sur le segment. Il faut fuir les modèles diesels, qui ont connu trop de soucis de fiabilité (étonnamment), pour se concentrer sur les très rares modèles essence, à base de 1.6 VVTi 110 ou 1.8 VVTi 130. Ces moteurs-là sont ultra-fiables.

Pour entre 6 000 € et 7 000 €, on trouve des modèles affichant moins de 150 000 km, voire moins de 100 000 km pour certains, année 2006/2007.

L'avantage du Corolla Verso est de proposer 7 places dans un gabarit réduit de 4,37 m. Il faut bien sûr alors choisir entre passagers et bagages. Il est également bien équipé, surtout en version Linea Sol ou Linea Techno. Par contre, il n'est pas très excitant à conduire, mais emmène à bon port sans faiblir, ce qui est l'essentiel.

Le Touran est également une figure de la catégorie. La proposition de Volkswagen, qui a connu un succès commercial certain au niveau européen. La première génération se trouve facilement à moins de 5 000 €, mais entre 5 000 € et 10 000 €, on peut se tourner vers un modèle de deuxième génération, commercialisé entre 2010 et 2015. Un modèle diesel 1.6 TDI 105 de 2012 à 2014, en finition Confortline, et ayant moins de 150 000 km, tourne autour de 9 000 € en très bon état. Pour 7 000 €, il aura plutôt 230 000 km et sera de 2010/2011.

Le Touran est un modèle très cubique, au volume de coffre énorme (695 litres). Son diesel TDI 105 est très sobre et fiable mais un peu agricole dans son fonctionnement. Pour ceux qui voudraient un modèle essence, un 1.4 TSI 140 peut se trouver, plus proche des 10 000 €, pour moins de 150 000 km et un millésime compris entre 2012 et 2014.

Le Lodgy, c'est la version low-cost du monospace compact. Mais ses prestations n'ont pas à rougir de certaines comparaisons. Il est par exemple des plus habitable, et peut proposer 7 places. Son confort de suspension est bon, sa fiabilité exemplaire, pour peu qu'on évite de le prendre en version essence 1.2 TCe, un moteur fragile sous son capot.

Ses tarifs sont en tout cas imbattables, puisqu'on peut trouver pour 10 000 € des modèles de 2015 à 2017, en 1.5 dCi 110 ch, finition Black Line, qui n'ont parcouru que moins de 80 000 km. Moins cher encore, le même modèle de 2013 à 2015, mais avec 150 000 km, se trouvera à 7 000 €.

Votre budget : de 10 000 € à 15 000 €

On n'y pense pas spontanément quand on cherche un monospace compact. Pourtant, le Fiat 500L Living, version rallongée du 500L, peut rentrer dans cette catégorie.

Spacieux et doté d'un bon volume de coffre entre 416 et 493 litres selon la place de la banquette coulissante, il peut convenir à une grande famille puisque lui aussi peut disposer de 7 places.

La fiabilité de ce modèle est bonne et le choix de moteurs assez large. Pour à peine plus de 10 000 €, on trouve des modèles diesel 1.6 MJT 105 de 2017, qui ont moins de 40 000 km. Pour 2 000 € de plus, on trouve des 1.6 MJT 120 ch, très polyvalents, en finition Lounge et moins de 30 000 km.

Et revoilà le Renault Scénic ! Pour un budget plus élevé, on peut se diriger vers la troisième génération, qui existe, comme la deuxième, en version courte ou en "Grand Scénic". Celle-ci est rare encore dans ce budget. La version courte fait 4,34 m et son coffre passe de 437 à 522 litres selon la position de la banquette coulissante. Mais la modularité est en retrait, avec des sièges lourds et qui ne se replient pas dans le plancher, il faut les enlever et les stocker pour faire de la place dans le coffre.

Le Scénic 3 est sinon très confortable, bien équipé, c'est une bonne machine à rouler. Il est également bien plus fiable que le Scénic 2. Il faut toutefois surveiller les moteurs 1.2 TCe, et privilégier un 1.4 TCe 130 en essence ou un 1.9 dCi 130, voire un excellent 1.6 dCi 130 en diesel. Le 1.5 dCi n'est pas le meilleur non plus.

Pour environ 12 000 €, on trouve aujourd'hui des modèles 2016 en 1.6 dCi 130 finition Bose Edition, qui affichent moins de 90 000 km.

Comme pour le Scénic, en augmentant le budget, on peut se porter acquéreur en seconde main d'une génération plus récente de monospace compact Toyota, qui au passage à perdu l'appellation Corolla lors de son restylage, pour devenir juste Verso.

Toujours 7 places, toujours une présentation sérieuse, toujours une conduite assez fade, mais toujours une très bonne fiabilité, améliorée pour les diesels, qui deviennent d'origine BMW. Le Verso est donc un véhicule raisonnable et pragmatique.

Pour le budget, on trouve donc des modèles de deuxième génération, et même des modèles restylés d'après 2013. Ils sont à privilégier car la fiabilité est encore meilleure, surtout celle du diesel 1.6 D-4D 112. Au choix, ce moteur, ou un 1.8 VVT-i de 147 ch si vous préférez l'essence et ne faites pas 25 000 km par an. Pour 15 000 €, diesel comme essence seront de 2017 et auront moins de 60 000 km. Pour 12 500 €, plutôt 90 000 km, et année 2015, accompagnée d'une finition moins haute.

Votre budget : de 15 000 € à 20 000 €

Le Carens est comme le Fiat 500L Living, on a tendance à l'oublier lorsque l'on lorgne sur un monospace. Pourtant, il a de nombreuses qualités, au premier rang desquelles on trouve la possibilité d'avoir 7 places, une qualité de finition très satisfaisante, un équipement fourni, et des prestations routières qui n'ont rien à envier à celles des meilleurs. Côté bémols, on citera des motorisations de conception un peu ancienne, qui consomment plus que les dernières sorties. Mais la fiabilité globale est en tout cas excellente.

De plus, sa garantie 7 ans couvrira encore pendant plusieurs années la plupart des modèles accessibles entre 15 000 € et 20 000 €.

En effet, pour 16 000 €, on sera acquéreur d'un modèle 2017 ou 2018, moins de 60 000 km parfois, en version 1.7 CRDi 115 7 places, finition Active. À ne pas négliger, et encore garanti 3 ou 4 ans.

Ford a aussi investi le segment des monospaces compacts, avec son C-Max. La deuxième génération est arrivée à maturité, et propose des prestations convaincantes, que ce soit en agrément de conduite, confort et équipement. Seule l'habitabilité est un peu en retrait peut-être, tout comme l'ergonomie de la console centrale.

Ses prix agressifs en neuf permettent en tout cas de dénicher de bonnes affaires en occasion. Comme un modèle 1.5 TDCI 120 en boîte auto Powershift, de 2019, moins de 30 000 km, pour 18 000 € en finition Titanium X. Une belle affaire, d'autant que la fiabilité est sans gros reproche.

Mercedes Classe B 2

Le Mercedes Classe B fut le premier représentant des marques premium dans la catégorie des monospaces compacts, dès 2005. Mais avec ce budget, on accède sans problème à la deuxième génération de 2012. Sa fiabilité est bien meilleure que celle de la première génération, mais il faut surveiller les boîtes robotisées à double embrayage 7G-DCT.

Trop cher en neuf, il décote plutôt rapidement, et permet de le remettre à son juste prix. D'autant que s'il a une étoile sur le capot, ce n'est pas le meilleur des monospaces. Il manque de modularité et d'espace. Et il est mal insonorisé en diesel. On l'a choisi quand même car il fallait bien un représentant des marques premium dans cette catégorie de budget.

Pas un mauvais compagnon attention, surtout sur autoroute, son terrain de prédilection. Mais il n'a pas le même sens de l'accueil qu'un Scénic.

Pour 15 000 € et plus, on trouvera sur le marché des modèles 2017, en 180 CDI, voire 200 CDI, affichant souvent moins de 100 000 km, en finition Sensation ou Sport. Plus proche des 20 000 €, on aura accès à des modèles 2018, moins de 50 000 km parfois.

Votre budget : plus de 20 000 €

Et revoilà le Renault Scénic ! (bis) Pas étonnant lorsque l'on sait que Renault est l'un des rares constructeurs, avec Citroën et Volkswagen, à avoir persisté aussi longtemps dans le segment.

La 4e génération de Scénic a cependant un peu modifié son cahier des charges. Pour ressembler plus à un crossover, avec sa garde au sol légèrement relevée et ses grandes jantes de 20 pouces.

Il améliore aussi sa présentation et sa dotation en équipement technologiques. Mais son habitabilité est un peu en retrait, surtout pour la version courte, dans laquelle on se retrouve avec les tablettes aviation sur les genoux quand on est un adulte à l'arrière. Mais le volume de coffre est préservé, avec 506 litres.

Pour un budget aussi confortable que celui-ci, on peut directement opter pour un modèle en occasion récente, doté de l'excellent nouveau bloc essence 1.3 TCe, en version 140 ch. Pour un peu plus de 20 000 €, il sera à vous, affichant moins de 15 000 km au compteur, et à peine plus de 18 mois.

Comme pour le Scénic, on retrouve ici le Touran de Volkswagen, qui en est à sa troisième génération. Il est devenu plus cossu, moins cubique, plus accueillant.

Il est toujours aussi bien fini et ses possibilités d'équipement technologiques, en série ou en option, sont dignes de la marque. Et il reste un des plus habitables du marché, avec 834 litres de coffre ! Et jusqu'à 7 personnes à bord.

Par ailleurs, ses diesels se sont policés et les essence sont particulièrement agréables et sobres.

Pour 25 000 €, vous pouvez repartir avec un modèle essence 1.5 TSI 150 en boîte DSG, qui aura moins de 2 ans et moins de 30 000 km. Ou un diesel 2.0 TDI 150 DSG de 2018 avec moins de 70 000 km se négociera autour de 21 000 €.

Enfin on termine avec un modèle premium, le BMW Série 2 Gran Tourer. Un vrai monospace compact cette fois-ci. Bien plus habitable et modulable que le Mercedes Classe B ci-dessus évoqué. Il peut dans sa version Gran Tourer accueillir jusqu'à 7 passagers, moyennant 22 cm de plus que l'Active Tourer, la version courte à 5 places.

Ce BMW n'est peut-être pas le plus joli à l'extérieur, mais son habitacle est très bien présenté et fini. Il est confortable, tient très bien la route, et ses motorisations sont toutes suffisantes pour le mouvoir, même s'il vaut mieux sélectionner les seconds niveaux de puissance pour être plus aptes aux dépassements en sécurité.

Enfin on est chez BMW, donc l'équipement peut être fourni, mais il faudra trouver un modèle doté d'options.

Sachez que pour environ 21 000 €, on peut trouver des 218i 136 ch de 2018 et moins de 40 000 km, ou des 218d 150 ch de 2018 et 70 000 km. Pour des modèles de 2019 ayant moins de 30 000 km en finition haute M Sport par exemple, il faut compter 30 000 €.