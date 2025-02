Apparu en 2013, le 2008 s’est imposé comme un modèle incontournable du marché et notamment du segment des SUV urbains. Renouvelé en 2019, il continue une carrière commerciale toujours florissante et est devenu depuis plusieurs années le crossover citadin le plus vendu en France, devançant son principal, le Renault Captur. Aujourd’hui, le SUV du lion rencontre un nouveau concurrent, l’Alfa Romeo Junior, qui est en réalité un cousin du 2008, puisqu’il partage de nombreux éléments mécaniques.

Ce Junior est le 3ᵉ SUV de la marque italienne après le Stelvio et le Tonale. Il permet surtout à Alfa d’être présent dans une des catégories les plus recherchées des conducteurs français. C’est d’ailleurs la première fois que la firme transalpine est présente dans ce segment. Et le début de carrière de ce Junior n’a pas été un long fleuve tranquille, bien au contraire. En effet, celui-ci aurait dû s’appeler « Milano », mais étant fabriqué en Pologne, il était hors de question pour les dirigeants italiens que ce SUV porte ce nom. Carlos Tavarès et les responsables de Stellantis ont donc fait machine arrière pour réutiliser un nom historique de chez Alfa : Junior.

Esthétiquement, ne cherchez aucun point commun entre l’ancienne Junior, qui était un coupé et celle-ci, qui est un SUV. Son dessin est d’ailleurs l’un des marqueurs-clé avec une face avant très expressive composée d’un regard frondeur avec une signature lumineuse travaillée, d’ailes galbées et d’une calandre typiquement Alfa en forme de losange qui peut être du nom de la marque calligraphiée à l’ancienne. L’arrière est beaucoup plus vertical avec des feux en forme de boomerang.

Est-il besoin encore de présenter le 2008. Le SUV du lion de seconde génération n’a jamais manqué de personnalité et la version restylée n’échappe pas à cette règle avec notamment ses feux de jour en forme de griffe et sa calandre ton caisse.

Si chacun de nos protagonistes ne manque pas d’allure sur le plan extérieur, il en est de même dans l’habitacle. À l’intérieur, malgré l’âge du 2008, sa présentation reste toujours actuelle avec son instrumentation numérique 3D, son écran multimédia de 10 pouces qui a été revu à l’occasion du restyling et des plastiques de plutôt bonne qualité, avec par exemple des surpiqures dans notre finition d’essai GT. Ambiance très différente à bord du Junior. Ce qui choque à bord du SUV italien, ce sont les matériaux durs et brillants. Vraiment pas valorisant, en particulier sur la partie haute de la planche de bord. On regrettera aussi le positionnement de l’écran multimédia de 10,25 pouces trop bas, qui oblige à quitter les yeux de la route pour le diriger. Dans les deux cas, le fonctionnement du système est un peu complexe. En revanche, bonne nouvelle, les commandes de climatisation sont séparées sur l’Alfa. L’instrumentation de 10,25 pouces est également numérique, mais elle reprend la forme des célèbres futs de la marque italienne, de quoi ravir certains puristes.

Aspects pratiques : un 2008 plus grand et accueillant

Malgré une plateforme commune, le Junior et le 2008 ont des dimensions différentes. Le premier mesure 4,17 m de long alors que le 2008, lui culmine à 4,30 m. Cette différence a forcément des répercussions sur les aspects pratiques. Ainsi, le lion se montre logiquement plus accueillant, avec notamment un espace aux jambes plus important. Il en est de même du volume de chargement avec un coffre plus grand de 434 litres contre 415 litres. Le Français bénéficie par ailleurs d’un seuil de chargement plus bas. Quand on rabat la banquette arrière sur le 2008, le plancher est plus plat qu’à bord du Junior et les rangements intérieurs sont également plus nombreux avec notamment un original permettant de poser un téléphone portable.

Budget : une histoire de fiabilité

Les prix de base du Peugeot 2008 débutent à partir de 27 000€ avec le moteur 100 ch essence. L’entrée de gamme du Junior est affichée 29 500 € avec le moteur hybride. Dans les configurations de notre comparatif, le 2008 avec le moteur hybrid en finition GT est vendu 34 400 € alors qu’il faudra débourser 34 500€ pour un Junior hybrid en finition Premium. Les 100€ d'écart ne sont pas significatifs. Beaucoup d'autres critères sont identiques (consommations, garanties), mais finalement tout se joue sur les notions de fiabilité et Peugeot a été très pénalisé récemment dans ce domaine, ce qui a aussi des conséquences sur les valeurs de revente. C'est donc une victoire du Junior.

Note : 12,8 /20 13 /20

Équipement : un Italien qui en impose

La gamme du 2008 se compose de trois finitions tandis que celle du Junior est encore plus riche avec quatre niveaux. Aujourd’hui, nous les comparons dans leur finition haut de gamme dénommée GT pour le 2008 et Premium pour le Junior.

Si on rentre dans le détail, on remarque que le SUV français se caractérise par une dotation riche comprenant les projecteurs Full LED, l’instrumentation 3D numérique 10 pouces, la caméra de recul, l’aide au stationnement avant et arrière, le toit noir, la compatibilité AppleCarPlay et AndroïdAuto sans fil ainsi que l’accès et le démarrage sans clé. Pas mal du tout.

Face à lui, le Junior est au même prix comme nous l'avons vu précédemment, mais pour avoir une dotation la plus proche possible sur nos deux SUV, il faudra ajouter au 2008 le régulateur de vitesse adaptatif et la caméra 360° compris dans le Pack Vision & Navigation & Drive Assist Plus vendu 1 000€, tout en ayant conscience que le hayon mains-libres et les projecteurs Matrix LED ne sont pas disponibles sur le français. Le Junior est donc une meilleure affaire.