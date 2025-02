L'Alfa Romeo Junior peut-il renverser le Peugeot 2008 ?

En matière de motorisations, chaque modèle dispose d’une offre bien distincte. À son lancement, cette seconde génération est disponible en essence, diesel et électrique. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Fini le diesel. Place toujours à l’électrique avec désormais deux niveaux de puissance, un hybride et une motorisation essence de base de 100 ch.

Du côté du Junior, on trouve deux blocs électriques (156 ch et un inédit de 280 ch) et une version hybride de 136 ch. C’est justement cette dernière, partagée par nos deux concurrents, que nous mettons aux prises aujourd’hui.

Dernière technologie en date de chez Stellantis, ce moteur hybride 136 ch est né du mariage d’un électromoteur de 21 kW intégré dans une boîte 6 à double embrayage alimenté par une batterie lithium-ion de 0,89 kWh (0,42 kWh utile). Le tout développe 136 ch, comme dans les autres marques européennes Stellantis. Avec ses 230 Nm disponibles dès 1 500 tr/min, il anime les roues avant de ce petit SUV de 1 305 kg, qu’il est censé propulser à 100 km/h en 8,9 s et emmener jusqu’à 206 km/h. Notre Peugeot 2008 pareillement motorisée pèse 68 kg de plus, mais demande 0,6 s de moins sur le 0 à 100 km/h. Allez comprendre, et ce n’est pas fini puisque nous avons également trouvé une autre bizarrerie : le junior réclame officiellement 4,9 l/100 km, et émet 109 g/km de CO2 alors que le 2008 se caractérise par une consommation identique, mais 111 g/km de CO2.

À l’usage, ce mariage se révèle plutôt séduisant et permet de rouler un peu en tout électrique, notamment en usage urbain. L’introduction de cette hybridation donne également un peu plus de punch au 3 cylindres. Mais attention, certains défauts du 3 cylindres sont toujours d’actualité. Ainsi, celui-ci se montre toujours aussi sonore, notamment lors des phases d’accélération, et quelques vibrations se font aussi ressenti. On ressent aussi quelques légers à-coups lors du passage des phases électriques au thermique, mais le plus gênant provient surtout de la réaction de l’accélérateur, qui semble resté bloqué, contrecarrant ainsi le freinage, ce qui s’avère surprenant. Des défauts présents sur les deux modèles.

Sur route, le 2008 a toujours été l’un des meilleurs élèves du segment, mais aujourd’hui le Junior livre une prestation plus convaincante, qui passe par un meilleur compromis confort/dynamisme du surtout à un amortissement et une filtration plus efficaces et une excellente insonorisation. L’Italien profite aussi d’une position de conduite plus consensuelle alors que celle du 2008 ne conviendra pas à tous les gabarits. Dans les deux cas, les mouvements de caisse sont très bien maîtrisés et les deux disposent d’un vrai dynamisme.

Enfin, concernant la consommation sur les deux modèles est plutôt mesurée puisque nous avons relevé pour les deux modèles une moyenne de 6,4 l/100 km.

Note : 14,9 /20 15,1 /20