Stellantis va commercialiser l’énorme Dodge Charger américaine chez nous, en électrique et en thermique !

La Ford Mustang est toujours commercialisée chez nous mais en France, elle a bien évidemment droit au malus écologique maximal de 80 000€ à cause de son grammage CO2 puisqu’elle n’existe qu’en version thermique (V8). Cela explique pourquoi elle ne se vend quasiment plus dans l’héxagone, sachant que son prix de vente très bas faisait partie de ses gros points forts.

Alors que la Chevrolet Camaro a disparu, une autre « pony car » concurrente historique de la Mustang va faire son grand retour chez nous : Stellantis confirme officiellement l’arrivée en Europe de la Dodge Charger de dernière génération, cette toute nouvelle auto conçue sur l’architecture STLA Large et disponible aux Etats-Unis à la fois en version essence et 100 électrique.

6 cylindres turbo ou bimoteur électrique au choix

Le communiqué officiel de Stellantis le précise bien : toutes les versions de la Charger seront importées. L’entrée de gamme sera formée par la version R/T de 420 chevaux avec son six cylindres en ligne turbocompressé 3,0 litres (le Hurricane en version « Sixpack »), la version Scat Pack de 550 chevaux dotée du même moteur représentant le haut de gamme thermique.

Côté électrique, les clients auront le choix entre la version R/T de 536 chevaux et la variante Scat Pack de 670 chevaux, toutes deux équipées de deux moteurs (formant une transmission intégrale). Il sera également possible de choisir, quelle que soit la motorisation, entre la version coupé et la quatre portes.

Et en France ?

On ne connaît pas encore les prix de ces Charger, qui seront importées sur le Vieux Continent par KW Automotive et non pas les marques du groupe Stellantis. Mais en France, il paraît probable que le malus écologique empêche la Dodge Charger thermique de se vendre. Les clients peuvent-ils craquer pour sa déclinaison électrique ? Aux Etats-Unis, en tout cas, cette dernière est en échec commercial et la clientèle s’intéresse davantage à ses versions thermiques (mais pour l’instant en faible nombre peut-être à cause de l’absence de V8).