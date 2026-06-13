Qui veut sentir la muscle car ?

Dodge a trouvé une nouvelle façon de faire parler de la Charger : la mettre en flacon. La marque américaine commercialise désormais un parfum baptisé Charger Fragrance, vendu 24,95 dollars outre-atlantique (environ 22 €).

Selon Dodge, cette eau de Cologne délivre une dose de « masculinité brute » et un effet « turbo » comparable à celui d’un départ arrêté pied au plancher. Car oui, en attendant la nouvelle version du V8 Hellcat sous le capot, un six cylindres ou un moteur électrique se chargent d’animer le coupé musclé. Le discours marketing promet même un parfum « audacieux, sans compromis » et conçu pour laisser une impression durable. Une promesse accompagnée d’une publicité volontairement excessive affirmant qu’il ne s’agit pas d’une simple fragrance mais d’une véritable « agression sensorielle ».

Un vrai parfum

Derrière ces pointes d’humour se cache pourtant un produit bien réel. La composition mêle des notes de cèdre, patchouli et ambre, associées à du poivre noir, du jasmin et de la sauge sclarée. Des touches d’agrumes, notamment de mandarine, d’orange et de bergamote sont aussi d’après la communication de la partie. Cette initiative s’ajoute à la collection d’objets dérivés signés Dodge. Pour les fans du genre, la marque propose par exemple aussi un t-shirt à 29,95 dollars (26 €) mettant en scène la Charger Daytona sur fond de drapeau américain.