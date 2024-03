Nouvelle Dodge Charger Daytona (2024) : 2,7 tonnes de muscle électrique

Elle était annoncée depuis longtemps et s’expose enfin sous vos yeux. La nouvelle Dodge Charger repart à l’attaque de la Ford Mustang avec une stratégie radicalement différente : alors que cette dernière se concentre exclusivement sur les motorisations thermiques, la Dodge donne la priorité à l’électrique. Elle inaugure la plateforme STLA Large du groupe Stellantis, qui sera utilisée pour les gros modèles de chez Jeep, Chrysler, Alfa Romeo et Maserati. Conçue d’abord pour les véhicules électriques, elle permet d’équiper aussi la voiture de motorisations thermiques (c’est le cas sur la Charger qui recevra l’année prochaine un six cylindres en ligne bi-turbo 3,0 litres « Six Pack » disponible en deux niveaux de puissance, 420 et 550 chevaux).

Côté style, cette nouvelle Charger s’inspire du modèle de 1968 connu des amateurs de Bulllitt et de Sheriff fais-moi peur. Elle est d’ailleurs aussi grosse puisqu’elle dépasse largement les cinq mètres de long, avec une silhouette beaucoup moins fine que son ainée. L’intérieur se veut en revanche très moderne avec un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces (16 pouces en option) et une tablette tactile centrale de 12,3 pouces, même si l’ambiance générale n’a rien à voir avec celle d’une voiture électrique familiale. Notez qu’elle existe en coupé mais aussi en berline.

Jusqu’à 630 chevaux pour commencer

Sous le capot, la Charger R/T revendique 496 chevaux et la Daytona monte la puissance à 630 chevaux et même à 670 chevaux pendant 15 secondes via le mode Powershot. Équipée de deux moteurs placés sur chacun des essieux (transmission intégrale), la Daytona abat le 0 à 60 mph (96 km/h) en 3,3 secondes et le quart de mile en 11,5 secondes. Pas mal, mais les Porsche Taycan et autres Tesla Model S font nettement mieux dans leurs versions de pointe. Il faut dire qu’avec ses batteries de 100,5 kWh, la Charger pèse 2 648 kg en version Daytona ! Heureusement, elle dispose de suspensions sophistiquées (essieux multibras à l’avant et à l’arrière) et en option d’un pack Track ajoutant de gros freins brembo de 406 mm à l’avant. Il y a aussi une gestion spécifique de la batterie pour la conduite sportive.

Dodge prévoit aussi une version « Banshee » équipée d’un réseau électrique à 800 volts au lieu de 400 volts pour les Charger R/T et Daytona. Sa puissance maximale dépassera très probablement les 800 chevaux et elle jouera les hauts de gamme sportifs.

Sur le plan de l’autonomie, Dodge annonce 510 km pour la Charger R/T et 418 km pour la Daytona d'après le cycle d'homologation américain (ce qui témoigne d'ailleurs d'une forte consommation compte tenu de la taille des batteries), avec une possibilité de récupérer 60% de charge (de 20 à 80%) en 27 minutes via des bornes en courant continu à 350 kW en pointe.

Pour l’instant, on ignore si cette nouvelle Dodge Charger viendra en Europe. Le grammage CO2 ne sera en tout cas plus un problème pour elle chez nous grâce à ses versions électriques, même si son renoncement aux gros V8 Hemi thermiques va probablement en dégoûter quelques-uns. Précisons que Dodge a conçu un système pour produire beaucoup de bruit (jusqu’à 126 décibels !) sur les versions électriques mais pour l’instant, le constructeur américain ne nous le fait pas entendre…