Les belles promesses des futures batteries solides de Stellantis

Le partenariat noué en 2021, dans lequel Stellantis a investi 75 millions de dollars dans Factorial Energy, commence à devenir palpable. En effet, la commercialisation approche puisque les cellules de batterie à l’état solide, d’une densité de 375 Wh/kg ont été validées.

Ces cellules peuvent ainsi fonctionner dans des plages de températures allant de - 30° à + 45°. Par ailleurs, elles sont capables d’être rechargées de 15 à 90 % en seulement 18 minutes. Pour le patron de Factorial Energy, Siyu Huang, le plus compliqué reste de trouver le meilleur compromis : « optimiser une seule caractéristique est relativement simple, mais réussir à équilibrer une densité énergétique élevée, une longue durée de vie des cycles, une charge rapide et la sécurité dans une batterie de taille automobile avec validation par les équipementiers constitue une véritable avancée ».

La prochaine étape consiste à mettre sur roues ces batteries et de les utiliser en condition réelle. D’ici à 2026, une flotte de véhicules de démonstration (Dodge Charger Daytona) permettra de tester leur bon fonctionnement, d’évaluer leur performance, mais aussi leur niveau de sécurité.

Cette nouvelle génération de batterie LFP (Lithium-Fer-Phosphate) utilise de l’électrolyte solide, d’où leur nom. Elle présente plusieurs avantages comme une sécurité accrue, un échauffement moindre, une durée de vie plus longue, une masse inférieure et des charges plus rapides. Le problème réside dans son coût, plus élevé que les batteries à électrolyte liquide que l’on connaît aujourd’hui.

Stellantis devant les marques chinoises ?

Tous les grands groupes automobiles, et les équipementiers, travaillent sur cette technologie, qui permettra à la voiture électrique un grand pas en avant. Nissan évoque une arrivée sur un modèle de série en 2028, le géant chinois BYD devrait les installer pour la première fois dans des modèles de série en 2027, au plus tôt. Pour le moment, Stellantis n’indique aucune date de commercialisation, mais semble être dans la course. Et pourquoi pas en tête ?