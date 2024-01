Peugeot et DS auront-ils droit à la nouvelle plateforme haut de gamme de Stellantis ?

STLA Small, STLA Medium et STLA Large. Voilà les trois plateformes annoncées par le groupe Stellantis en 2021 lorsqu’il donnait quelques précisions techniques quant à son futur. Comme leur nom l’indique, la première se destine aux petites autos comme la future Peugeot 208 ou la Lancia Ypsilon. La seconde, inaugurée par le Peugeot 3008 de troisième génération, permet comme la Small d’utiliser à la fois des motorisations thermiques et électriques. Conçue en priorité pour les motorisations 100% électriques, la STLA Large se destine aux grands modèles et permettra elle aussi de fonctionner avec des motorisations thermiques.

Stellantis apporte quelques informations techniques intéressantes à propos de cette STLA Large :

-Longueur totale : 4 764-5 126 mm

-Largeur totale : 1 897-2 030 mm

-Plage d’empattement : 2 870-3 075 mm

-Plage de garde au sol : 140-288 mm

-Diamètre maximal des pneus : 858 mm

-Capacité de batterie comprise entre 85 et 118 kWh

-Autonomie maximale de 800 km

-0 à 100 km/h en 2 secondes pour la configuration la plus puissante

-Circuit électrique en 400 ou 800 volts

Transmission de type traction, propulsion ou intégrale

Jusqu’à 4,5 kWh de puissance de charge en courant continu

D’abord Dodge et Jeep

Stellantis précise que ce sont ses marques Dodge et Jeep qui inaugureront cette plateforme STLA Large aux Etats-Unis, avant Alfa Romeo, Chrysler et Maserati avec au total huit nouveaux modèles lancés entre 2024 et 2026. Le groupe ne fait pour l’instant pas mention de Peugeot ni de DS. Ces deux dernières marques se contenteront-elles de la STLA Medium ? D’après les spécialistes d’Ital Passion, la future grande Lancia Gamme électrique se contentera de la STLA Medium même si sa longueur sera de 4,7 mètres. Les Peugeot 508 actuelles et autres DS 9 mesurent toutes deux plus de 4,7 mètres de long. Leurs éventuelles remplaçantes pourraient donc théoriquement bénéficier de la STLA Large et non pas de la Medium.