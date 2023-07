Le Peugeot 3008 de seconde génération vient de gagner une inédite version essence micro-hybride pour terminer sereinement sa carrière, que nous avons pu essayer il y a quelques jours sur Caradisiac. Mais la troisième génération de la star des SUV familiaux se profile déjà : après de nombreuses photos espion de la bête sur les routes d’Europe, à chaque fois avec une très grosse couche de camouflage, nous avons pu l’observer dans le détail à Sochaux où Peugeot nous a exposé pas moins de neufs exemplaires au maquillage beaucoup plus léger.

dailymotion Notre premier contact vidéo avec le nouveau Peugeot 3008 électrique (2023)

Cette fois, il n’y a plus qu’une couche d’adhésif bariolé pour masquer un peu les traits de la bête. Mais on peut vraiment voir la silhouette de l’engin et remarquer ce bouclier avant déjà vu grâce à une précédente fuite sur internet, qui contiendra une calandre béante. On devine aussi les trois « griffes » de LED sur la partie basse des optiques.

Le profil change radicalement par rapport au 3008 de seconde génération et se rapproche un peu de celui de la 408 : il surfe généreusement sur la tendance du SUV « façon coupé » comme le Renault Arkana, le dernier Rafale ou les Skoda Enyaq et Volkswagen ID.5 électriques. Inaugurant la nouvelle plateforme STLA Medium de Stellantis, il offrira d’ailleurs au moins une déclinaison 100% électrique en plus de ses versions thermiques plus ou moins hybridées. Pour l’instant, Peugeot refuse de nous donner le moindre détail technique à ce sujet.

Un intérieur déjà connu

Il y a quelques jours, nous avions déjà pu découvrir l’intérieur de ce futur 3008. Comme sur les deux précédentes générations du modèle, il constituera l’un des points forts du véhicule avec une planche de bord extrêmement sophistiquée et moderne. La grande dalle de 21 pouces incurvée fait son petit effet et même si nous n’avons pas pu nous installer à bord de ces prototypes de pré-série, les sièges bénéficient aussi d’une finition léchée.

Rendez-vous le 12 septembre pour la présentation officielle

Il faudra maintenant attendre le 12 septembre prochain pour découvrir le nouveau 3008 sans la moindre dose de camouflage. Maintenant que le Renault Austral est bien installé sur le marché, ce vieillissant 3008 a bien besoin de passer le relais à un nouveau modèle.