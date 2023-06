Le futur Peugeot 3008 en fuite (en partie)

Les Peugeot 3008 et 5008 actuels vont sur leurs vieux jours. Même s’ils viennent de recevoir un nouveau moteur essence microhybride de 136 chevaux, ils disparaîtront du catalogue l’année prochaine au profit d’une nouvelle génération de modèles. Le remplaçant du 3008 a déjà été vu à plusieurs reprises sur la route, jamais sans une grosse couche de camouflage histoire de cacher ses lignes aux photographes espions. Mais grâce à une nouvelle fuite relayée sur le site Worldscoop, on peut déjà observer le bouclier avant de la bête.

Comme vous pouvez le constater dans l’image ci-dessus, ce bouclier avant affiche un style assez surprenant. On retrouve les trois encoches à LED verticales sur les côtés et une calandre dont le maillage rappelle celui de la récente 508 restylée. On aimerait bien voir aussi les optiques avant pour compléter le visage du prochain crossover familial de la marque au lion mais il s’annonce assez original.

On connaît déjà l’intérieur

Il y a quelques jours, Peugeot avait déjà levé le voile sur l’intérieur de ce futur 3008. Comme pour les deux précédentes générations du véhicule, la planche de bord constituera un élément fort de l’auto avec une toute nouvelle architecture ultra-moderne et un environnement à la fois sportif et futuriste. Ce tout nouveau 3008 de troisième génération débutera sa carrière l’année prochaine et reposera sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis. Il offrira aussi bien des mécaniques thermiques qu’électriques.