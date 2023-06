Le nouveau Peugeot 3008 étrennera la dernière génération du i-Cockpit

Alors qu’il ne sera présenté qu’en septembre prochain, le nouveau Peugeot 3008 nous dévoile une partie de son futur intérieur, et plus précisément la dernière génération du panoramic i-Cockpit dont il sera le premier à hériter.

Une technologie présente depuis plus de dix ans dans les habitacles des véhicules Peugeot, et qui passera un nouveau cap avec une nouvelle génération encore plus immersive. Le dispositif comptera ainsi sur un écran panoramique incurvé haute définition de 21 pouces placé directement au-dessus de la planche de bord. On retrouvera également un nouveau volant compact et ses i-Toggles.

Produit à près de dix millions d’exemplaires depuis son arrivée sur le marché, le Peugeot i-Cockpit entend cette fois métamorphoser l’expérience de conduite, rien que ça.

Pour cela, les têtes pensantes de la marque Lion ont décidé de réunir deux des trois éléments fondamentaux du i-Cockpit, le combiné tête haute, et le grand écran central tactile. Deux dispositifs qui ne font désormais plus qu’un, intégrés dans une dalle unique et incurvée en haute définition de 21 pouces fixée par un pied arrière invisible. Une disposition inédite qui offre un effet flottant à l’écran, accentué par un éclairage d’ambiance à LED placés sous l’écran.

Sur la partie gauche de l’écran panoramique située au-dessus du volant, on retrouve ainsi toutes les informations liées à la conduite (vitesse, powermètre, aides à la conduite, flux d’énergie, etc.) Sur la partie droite de l’écran panoramique, au centre de la planche de bord, la partie tactile, accessible aussi bien au conducteur qu’à son passager permet quant à elle de gérer les systèmes de chauffage/climatisation, de navigation, de médias/connectivités, etc.

La partie centrale de la planche de bord accueille pour sa part les i-Toggles, des touches tactiles entièrement personnalisables qui permettent de programmer un accès rapide à 10 fonctions préférées de l’utilisateur : appeler un contact favori, lancer la navigation vers une destination fréquente, régler la radio, fixer la température idéale de la climatisation, etc.

La console centrale du véhicule a également été entièrement retravaillée, ceci afin d’augmenter l’espace disponible pour le rangement et la recharge sans fil du smartphone. Une nouvelle disposition qui a été rendue possible par le déplacement de la commande de la boîte de vitesses automatique située la planche de bord. Une commande que l’on retrouve désormais à droite du volant, juste à côté du bouton stop/start de la voiture pour une meilleure ergonomie au volant.

Le volant compact a aussi été l’objet d’une profonde mise à jour avec une partie centrale redessinee (plus petit) et « isolé » des branches du volant pour donner un effet de lévitation qui veut rappeler celui de l’écran panoramique. Un volant sur lequel on retrouve des commandes « tactiles cliquantes » qui détectent automatiquement les doigts du conducteur mais ne se déclenchent que si celui-ci appuie, pour éviter toute fausse manœuvre.

Ces nouveaux dispositifs du panoramic i-Cockpit sont accompagnés d’un éclairage d’ambiance qui s’étend sur toute la largeur de la planche de bord et des panneaux de portes et vient se refléter sur l’aluminium présent dans l’habitacle du nouveau Peugeot 3008.