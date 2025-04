Si ce message apparaît sur votre voiture électrique Stellantis, filez au garage

La catégorie « rappel » concerne pas mal de véhicules électriques ces derniers temps. Il y a quelques mois, Renault avait réussi à éviter cette procédure pour régler un problème touchant sa nouvelle R5 électrique. Plus récemment, Kia a aussi lancé une mise à jour à distance pour son EV3, censée résoudre un souci de gestion de la batterie pouvant déboucher sur une panne totale.

Pour le groupe Stellantis en tout cas, c’est bien la procédure de rappel classique qui a été mise en place. Cette procédure concerne de nombreux modèles électriques dotés du groupe motopropulseur de 136 chevaux alimenté par les batteries de 50 kWh brut, sur des véhicules livrés entre 2022 et 2023.

Peugeot, Citroën, DS et Opel

Le motif du rappel est le suivant : « Le logiciel censé empêcher le moteur de s'arrêter soudainement et de transmettre des données au service client ne fonctionne pas correctement. Cela peut entraîner l’indisponibilité du mode «Prêt» après le démarrage du véhicule, une perte de puissance d’accélération et une coupure soudaine du moteur pendant la conduite. Cela augmente le risque d'accidents et de blessures », d’après le site Rappel Conso Gouv. En d’autres termes, les voitures peuvent se mettre en panne à cause de ce problème. Lorsque le disfonctionnement se manifeste, un message « No ready mode » s’affiche au tableau de bord.

Le rappel concerne les Peugeot E-208, E-2008 et E-Rifter, les Opel Corsa-e, Mokka-e et Combo-e, les Citroën ë-C4, ë-C4 X et ë-Berlingo ainsi que la DS 3 Crossback, produits entre le mois de mai 2022 et le début de l’année 2023.

Une mise à jour logiciel à l’atelier

Pour résoudre ce problème, il est prévu une mise à jour du logiciel à l’atelier sans changement de pièces. En France, plusieurs milliers de véhicules devront ainsi passer au garage (évidemment sans frais pour les clients).