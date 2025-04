Le nouveau Kia EV3 électrique aurait un gros problème

On a beaucoup parlé sur Caradisiac des problèmes de jeunesse touchant deux nouveautés électriques importantes : la Renault 5 E-Tech et surtout la Citroën ë-C3, gênée depuis le lancement par des bugs logiciels qui ont énervé certains propriétaires.

Ces problèmes de jeunesse semblent aussi toucher le Kia EV3, ce nouveau SUV électrique très compact qui fait un carton en Europe actuellement. Cinquième modèle électrique le plus vendu d’Europe sur les trois premiers mois de l’année 2025 derrière ceux de Tesla et de Volkswagen, le SUV coréen souffrirait d’un mal bien connu sur les véhicules à zéro émission du groupe Hyundai Motors : le problème d’ICCU (le composant gérant la recharge du véhicule), qui empêche la batterie 12 volts de se charger correctement et entraîne la panne totale de la voiture. Le constructeur avait notamment rappelé des Hyundai Ioniq 5 et 6 en octobre dernier avec tout de même 7 000 exemplaires concernés en France.

Panne totale

Pour l’instant, le Kia Ev3 n’a pas été officiellement rappelé. Mais comme l’a remarqué le spécialiste Bertrand Moreau dans des groupes Facebook de propriétaires, plusieurs clients français de l’EV3 rapportent le même genre de problème. Le scénario est toujours le suivant : le véhicule se retrouve en panne, batterie à 12 volts déchargée. Il est notamment rapporté le cas d’un propriétaire d’EV3 ayant déjà subi deux pannes de l’ICCU en 1300 kilomètres, pour lesquelles une mise à jour du logiciel n’a pas permis de régler le problème. Et même sa voiture de prêt mise à disposition par le garage, un Hyundai Kona Electric, est tombée en panne pour la même raison selon lui !

La batterie 12 volts, panne la plus courante chez les voitures électriques et thermiques

Comme l’avait déjà indiqué une étude récente de l’ADAC en Allemagne, la panne de la batterie à 12 volts constitue d’ailleurs le point faible des voitures modernes qu’elles soient électriques ou thermiques. Dans le cas de l’EV3, Kia devrait prochainement procéder à un rappel et pour l’instant, on ignore combien de propriétaires sont touchés par ce problème.