La Renault 5 plaît plus que la Citroën ë-C3

Les premiers chiffres du marché automobile européen de mars concernant les voitures électriques viennent de tomber et ils sont dominés, une fois de plus, par le Tesla Model Y et la Model 3. Mais alors qu’on attend toujours un fort rebond des ventes du SUV américain qui a lourdement chuté sur les premiers mois de l’année 2025 à cause de son renouvellement produit, la remontée tarde à arriver sur le Vieux continent.

Avec 15 164 exemplaires livrés en mars 2025 d’après les données de JATO, le Model Y a chuté de 43% par rapport au même mois de l’année dernière. Cela signifie sans doute que les livraisons de la version restylée n’ont pas encore atteint le plein régime en Europe et si les chiffres du mois d’avril ne sont pas meilleurs, il faudra vraiment commencer à s’inquiéter du côté du constructeur américain. Ceux de la Model 3 sont stables en revanche, avec une progression de 1%.

La R5 derrière Volkswagen, Tesla et Kia

Toujours en forte progression sur ce mois de mars 2025 (+118%), Volkswagen s’approche des volumes de vente de Tesla et fait même la course en tête sur le premier trimestre. Les ID.4 et ID.7 atteignent de bons niveaux (7 675 et 7 438 exemplaires, à +57% et +986% !) grâce à leurs grosses remises et le Kia EV3 réalise lui aussi un excellent démarrage.

Derrière, la Renault 5 E-Tech Electric ne parvient toujours pas à s’approcher des volumes de vente des voitures électriques les plus appréciées du marché mais continue sa progression. Elle a devancé le Skoda Enyaq et la Volkswagen ID.3 en mars et surtout, elle domine assez nettement la Citroën ë-C3 avec 6 996 exemplaires écoulés contre 4 244 pour sa rivale de la marque aux chevrons. Sur le premier trimestre 2025, elle 16 948 exemplaires livrés contre 12 381. La R5 s’impose donc largement comme la citadine électrique la plus vendue du marché mais reste à bonne distance de modèles plus gros et chers.

C’est mieux pour le Scénic

Il y a aussi du mieux pour le Renault Scénic E-Tech Electric, 15ème meilleure vente électrique sur le mois de mars 2025 avec 4 492 exemplaires livrés. S’il reste loin de ses principaux concurrents de chez Volkswagen, Skoda ou Tesla, il sort un peu la tête de l’eau et domine le Peugeot E-3008. Ce dernier ne figure même pas dans le top 25 de JATO sur le mois de mars 2025 et le premier trimestre 2025.