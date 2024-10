Hyundai rappelle des électriques pour un problème de batterie… 12 volts

Lorsque l’on associe dans la même phrase les mots "voiture électrique" et batterie, la plupart d’entre nous pense immédiatement à l’élément de traction. Pourtant, ces autos sont bel et bien, à l’instar de n’importe quel autre véhicule, également équipées d’une batterie de servitude, communément appelée batterie 12 volts.

Les propriétaires des Hyundai qui seront évoquées un peu plus loin seront donc ravis d’apprendre que l’opération codifiée 41D033 et qui concerne, rien qu’en France, environ 7 000 exemplaires, concerne bien cette "petite" batterie. L’intervention prévue ne devrait donc pas immobiliser trop longuement les voitures.

À court de jus

Comme l’indique la note que Hyundai a transmise aux autorités européennes, sur ces autos, c’est le chargeur de la batterie 12 volts qui peut être défaillant et passer en mode secours. Un basculement qui peut avoir une incidence sur la puissance motrice de l’auto et donc, potentiellement, être une source d’accident.

Sont ainsi concernées les Ioniq 5 homologuées sous les types CE e9*2018/858*11054* suivi du nombre 01, 03 ou 04 et assemblées entre le 13 janvier 2021 et le 29 février 2024, ainsi que les Ioniq 6 dont les types CE sont e9*2018/858*00145* suivi de 00 ou 01 et fabriquées à compter du 28 septembre 2022 et jusqu’au 4 mars 2024.