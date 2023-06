En bref : Restylage Nouvelle version PHEV 180 ch à partir de 45900 €

On vous parle de la fin des vraies berlines familiales généralistes quasiment toutes les années depuis la Peugeot 406. Depuis ce temps, le segment des familiales à malles a quasiment disparu sur le Vieux Continent et seuls les constructeurs premium continuent de proposer des modèles de ce genre, portés avant tout par les marchés américains et chinois. Alors que la Renault Talisman ne se trouve plus qu’au musée, que la Volkswagen Passat se limitera bientôt à la version break et que ce genre d’auto n’existe plus depuis longtemps chez Opel ou Ford, la marque au lion nous présente la version restylée de sa 508 de seconde génération lancée en 2018. Elle cohabite désormais avec la 408, cette familiale à mi-chemin entre la berline et le SUV taillée pour taper dans l’oeil d’une clientèle plus friande que jamais de crossovers. Alors, que reste-t-il à la vraie berline de Peugeot ?

dailymotion Essai vidéo - Peugeot 508 restylée (2023) : la Peugeot des puristes

Prenons d’abord le temps de l’observer pour vous donner un premier élément de réponse. Certes, les journalistes automobiles dans notre genre sont de plus en plus déconnectés des goûts et préférences du grand public, surtout lorsqu’on évoque des critères aussi subjectifs que le design des voitures. Mais quand on contemple cette nouvelle 508, impossible de ne pas lui trouver une sorte de beauté à l’ancienne faisant défaut aux crossovers familiaux les plus modernes. Sa face avant agressive et audacieuse, dont la teneur des modifications va bien au-delà du restylage de mi-carrière classique, convient tout à fait à la fine silhouette de la 508. Même avec la finition de base Allure de notre modèle d’essai et ses modestes jantes de 17 pouces.

Les modifications intérieures sautent moins aux yeux mais il ne s’agit pas là d’un reproche. La belle finition de la première mouture, le style à la fois agressif et intéressant de la planche de bord et l’excellente qualité d’assemblage de la voiture flattent aussi bien le regard que le toucher. Vantée par les communicants de Peugeot, la nouvelle interface « i-Connect Advanced » de l’ordinateur de bord -proche de celle de la récente 308- ne supporte toujours pas la comparaison avec les systèmes concurrents les plus efficaces (Renault OpenR link en tête). Mais elle a le mérite d’améliorer l’expérience d’utilisateur grâce à une ergonomie repensée et offre de toute façon une connectivité smartphone intégrale (comme il se doit).

La 508 ne bat toujours aucun record d’habitabilité non plus, avec des places arrière moins spacieuses que celles de la 408 et un coffre de 487 litres en retrait par rapport aux meilleures malles de la catégorie (Skoda Superb thermique en tête). Mais personne ne se plaindra de voyager aux places arrière et il reste de quoi partir confortablement dans de grandes vacances. Les plus exigeants en la matière pourront toujours se reporter vers le break et ses 530 litres de volume minimal.