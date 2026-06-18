Les nouvelles Maserati GranTurismo, GranCabrio et Grecale étaient attendues comme le Messie

La chute vertigineuse des ventes de Maserati, c’est l’un des nombreux problèmes à régler pour la nouvelle direction du groupe Stellantis. Antonio Filosa l’a assuré il y a quelques jours, il n’est pas question d’abandonner la marque au trident : deux nouveaux modèles sont déjà prévus pour les années à venir afin de relancer le constructeur automobile de luxe.

En attendant, Maserati pourra compter sur trois restylages importants pour porter ses ventes après des années de décroissance : celui du SUV Grecale, mais aussi du coupé 2 + 2 Granturismo et du cabriolet GranCabrio.

Un V6 pour le Grecale d’entrée de gamme

Outre une esthétique extérieure entièrement revue, avec une face avant plus agressive, le Grecale lancé en 2022 change son moteur sur l’entrée de gamme : puisque son modeste 4 cylindres turbo 2,0 litres ne faisait rêver personne, il le remplace par une version dégonflée du V6 biturbo 3,0 litres Nettuno. Sa puissance : 390 chevaux alors que l’ancien Grecale de base se contentait de 300 chevaux.

Le Grecale Trofeo, lui, conserve la version poussée à 530 chevaux de ce même V6. Et même si ses ventes sont anecdotiques, le constructeur conserve la version électrique Folgore au catalogue avec ses 550 chevaux, ses deux moteurs et ses batteries de 105 kWh (autonomie maximale annoncée à « plus de 540 km WLTP »).

Plus de chevaux pour la GranTurismo thermique

La GranTurismo et la GranCabrio reçoivent elles aussi un restylage extérieur, avec une face avant beaucoup moins discrète. Leurs versions « Modena » de base équipées du V6 Nettuno restent à 490 chevaux, mais la variante Trofeo passe de 550 à 590 chevaux. La sonorité, point sensible de cette auto jugée mécaniquement moins intéressante que l’ancien modèle (et que ses concurrentes de chez Aston Martin par exemple), aurait elle aussi été améliorée.

Comme pour le Grecale, la version Folgore 100 % électrique des GranTurismo et GranCabrio reste aussi au catalogue avec ses 760 chevaux produits par trois moteurs (un à l’avant et deux à l’arrière) via une architecture électrique à 800 volts.

On ne connaît pas encore le prix de ces trois versions améliorées, mais elles vont probablement donner de l’espoir aux concessionnaires après la commercialisation de la MCPura l’année dernière. Reste à savoir ce que prépare Stellantis pour la suite : d’après les journalistes d’Automotive News, le groupe négocie actuellement avec deux partenaires sur ce dossier. Des constructeurs chinois, comme ça a été évoqué il y a quelques semaines ?