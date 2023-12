World Car Awards : les listes des modèles éligibles sont connues

Alors que, il y a quelques jours, les organisateurs de la Voiture de l’année faisaient connaître la liste des finalistes pour le titre 2024, c’est une autre cérémonie, celles des World Car Awards, qui vient de publier le nom des prétendantes aux divers titres possibles. Cette compétition se déroulant au niveau mondial, nombre d’autos en lice ne poseront jamais les roues sur notre continent. Certaines n’en sont pas pour autant dénuées d’intérêt. Alors qui prendra la suite des Hyundai Ioniq 6, Lucid Air, Kia EV6 GT et Citroën C3 version sud-américaine, couronnées en 2023 ?

World Car of the Year

Il s’agit du titre le plus couru, puisque pas moins de 38 nouveautés peuvent l’emporter. Les marques européennes sont peu représentées cette année puisqu'on ne trouve que 6 prétendantes du Vieux Continent : Abarth 500e, Citroën C3 Aircross (dans sa version réservée aux marchés indien et d’Amérique du Sud), Peugeot 408, Smart #3, Volkswagen ID.7 et Volvo EX30. Leurs concurrents américains font encore moins bien avec seulement 3 candidates (Chevrolet Trax, Fisker Ocean et Ford Bronco). C’est donc de l’autre côté du globe que l’on trouve le plus de modèles éligibles.

Les marques coréennes dégainent ainsi les Hyundai Kona et Santa Fe, ainsi que le Kia EV9 et le SsangYong/KG Mobility Torres. Sur l’autre rive de la mer du Japon, on n’aligne pas moins de 8 modèles : Honda e:Ny1, Lexus LBX, Mazda CX-50 et CX-90, Mitsubishi Outlander, Subaru Crosstrek, Suzuki Fronx et Toyota Prius.

Le solde des concurrentes est à mettre au crédit des labels chinois. On trouve ainsi, dans la liste définitive pas moins que 3 BYD (Atto 3, Dolphin et Seal), la Dayun ES3, la Dorcen E20, un trio de Great Wall Motors (Haval H6, Ora 07 et Wey 03), le Maxus Mifa 9, la MG One, le Nio ET5, l’Omoda 05, la Seres 5, deux XPeng (G9 et P7) et autant de Zeekr (001 et X).

World Urban Car

Comme son nom l’indique, cette catégorie regroupe des véhicules plutôt destinés à un usage urbain et, donc, de gabarit modéré. On y retrouve ainsi, pour 2024, l’Abarth, la BYD Dolphin, la Dayun, la Dorcen, le Lexus, le Suzuki et le Volvo.

World Luxury Car

Sans surprise, ce cadre est surtout l’apanage des marques allemandes. Ainsi, si BMW ne présente qu’un seul modèle, la nouvelle Série 5/i5, on ne trouve pas moins que 3 Mercedes : CLE, Classe E et EQE SUV. Les deux seuls autres modèles connus sur le marché européen sont l’Ineos Grenadier et le Lexus LM.

Pour le reste, sept chinoises sont prétendantes à ce titre : 2 HiPhi (X et Z), une Hongqi (E-HS9), 3 Nio (ES6, ES7 et ET7) et un Voyah (Free).

World Performance Car

Dans cette catégorie, on ne trouve que deux asiatiques, la Hyundai Ioniq 5 N et la MG4 XPower. Le reste du panel se compose de voitures européennes, portant les logos Aston Martin (DB12), BMW (i7 M70, M2, X1 M35i et XM), Ferrari (Purosangue), Lotus (Eletre), Maserati (GranTurismo), Mercedes-AMG (C 63, EQE SUV, GT et S 63), Porsche (Cayenne Turbo E-Hybrid), Land Rover (Range Rover Sport SV) ou Volkswagen (ID.4/ID.5 GTX).

World Electric Vehicle

Sont ici en compétition l’ensemble des modèles électriques déjà présents dans les autres catégories (hors World Performance Car) auxquels s’ajoutent le Genesis Electrified GV70 et le Nio ET5.