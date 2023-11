Votez pour la voiture de l'année 2024 (nous, on a déjà tranché)

Il ne reste plus que sept voitures dans la phase finale de l’élection de la voiture européenne de l’année, la fameuse « COTY » dont le jury présentera le véhicule vainqueur à l’occasion du salon de Genève 2024. La BMW Série 5 (ainsi que sa déclinaison électrique i5), le petit Volvo EX30 électrique, le nouveau Peugeot 3008 (et sa variante électrique E-3008), son concurrent direct le Renault Scénic, la BYD Seal chinoise, l’énorme Kia EV9 et le Toyota C-HR.

Lequel de ces sept véhicules mérite le plus de remporter cette élection ? Si les jurés de l’élection prendront le temps d’essayer (ou de réessayer) chacune de ces autos avant de donner leur verdict définitif, cette élection reste évidemment un acte très politique où l’on vise parfois autant à saluer la stratégie d’une marque qu’à récompenser les qualités objectives d’une voiture. C’est sans doute pour ces raisons que le Jeep Avenger, un petit SUV ne révolutionnant en rien le marché automobile avec des éléments techniques déjà connus depuis longtemps chez Stellantis, avait été élu en 2022. L’engin ne présentait en effet pas de qualités objectives particulièrement impressionnantes à ce moment-là mais il marquait un tournant pour Jeep en Europe.

Et vous ?

Pour des raisons similaires, la rédaction de Caradisiac estime que c’est le Renault Scénic E-Tech électrique qui semble le mieux armé pour remporter l’élection en 2024. Ce nouveau SUV familial ne semble pas révolutionner le genre comme l’indique notre premier essai, mais son prix de base attendu sous les 40 000€, son design consensuel et son bon niveau de prestations semblent cocher toutes les cases. Certains membres de la rédaction comme Manuel Cailliot ont hésité avec le Peugeot 3008 et Michel Holtz a nommé de son côté le Toyota C-HR hybride. Et on est très curieux de connaître les préférences des lecteurs de Caradisiac dans le sondage ci-dessous !