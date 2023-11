Un duel Peugeot 3008-Renault Scénic pour le titre de la voiture de l'année 2024

La semaine dernière, nous découvrions la liste des 28 modèles retenus dans le cadre de l’élection de la voiture européenne de l’année 2024. Nous nous risquions à quelques pronostics faciles en imaginant que les nouveaux Renault Scénic (déjà essayé par Caradisiac) et autres Peugeot 3008 s’imposaient comme des favoris logiques.

On les retrouve effectivement dans la sélection ramenée à seulement sept voitures pour la phase finale de l’élection de la voiture européenne de l’année 2024, à côté du Volvo EX30, du Toyota C-HR, de la BMW Série 5/i5, de la BYD Seal et du Kia EV9. Le jury devra désormais élire une auto parmi ces sept finalistes.

Le Volvo EX30 et le Toyota C-HR peuvent-ils gagner ?

On imagine mal comment le jury pourrait élire le Kia EV9, un énorme SUV électrique qui ne s’adresse qu’à une clientèle limitée avec son prix de base au-dessus des 70 000€. Pour ces mêmes raisons, la BMW Série 5/i5 nous paraît elle aussi hors-course. Quant à la BYD Seal, son statut de voiture chinoise l’écarte possiblement aussi pour des raisons politiques, un facteur qui pourrait aussi gêner le Volvo EX30 également assemblé dans l’Empire du Milieu. Le Toyota C-HR peut-il tirer son épingle du jeu grâce à son design osé et sa mécanique hybride bien pensée ? Pour nous, les deux favoris restent malgré tout le Peugeot E-3008 et le Renault Scenic puisqu’ils incarnent les nouvelles images et stratégies électriques des deux constructeurs. Le nom du vainqueur sera connu au salon de Genève 2024.