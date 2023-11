Un bon indice sur le prix du nouveau Peugeot 3008 (2024)

On attend toujours de connaître les prix français du tout nouveau Peugeot 3008 de troisième génération. Mais voilà déjà de bons indices à ce sujet avec la diffusion des premiers tarifs du SUV familial français sur le marché espagnol, relayés par Autonotion. Pour l’instant, seules deux versions y sont proposées à la vente : l’essence 1,2 litre hybride 48 volts de 136 chevaux et l’électrique de 213 chevaux à batteries de 73 kWh.

Il faut ainsi compter 37 160€ pour l’essence en finition Allure et 41 660€ pour la même motorisation en finition GT. Pour l’électrique, le prix de base se situe à 46 660€ en finition Allure et à 51 659€ en finition GT. Compte tenu de la taille des batteries, l’addition n’apparaît pas si salée que ça d’autant plus que la TVA est de 21% en Espagne au lieu de 20% chez nous (ce qui augmente donc le prix final de l’auto).

Bonus écologique pour l’électrique ?

Si le prix du 3008 de troisième génération augmentera inévitablement par rapport au modèle actuel (affiché à 36 930€ avec le même moteur « Hybrid » de 136 chevaux), ces chiffres espagnols laissent penser que la version électrique d’entrée de gamme aura droit au bonus écologique français. Avec une autonomie maximale annoncée à 525 km dans cette version, il pourrait être très bien positionné face aux concurrents du marché actuel.