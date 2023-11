Quelle sera la voiture de l'année 2024 ?

Les élections automobiles annuelles restent très nombreuses mais en matière de crédibilité, celle de la « COTY » conserve une place de choix. Décerné depuis 1964, le trophée européen de la voiture de l’année sacre chaque année une nouveauté automobile jugée comme la plus importante et réussie du marché. Son jury se compose de journalistes de 22 pays qui essaient la plupart des modèles du marché en amont de la délibération finale et de la révélation du vainqueur, qui sera organisée l’année prochaine dans le cadre du salon de Genève 2024. Les jurés de l’élection de la voiture de l’année ont généralement accès aux véhicules en exclusivité avant le reste de la presse automobile internationale, les constructeurs automobiles essayant de mettre le plus en avant possible leurs produits pour améliorer leurs chances de victoire.

Pour cette édition 2024, la liste des prétendantes est désormais connue. « Pour figurer dans la liste, une voiture doit être commercialisée sur au moins cinq marchés européens, dont deux marchés majeurs avant le 31 décembre de l'année en cours », rappellent à ce sujet les journalistes du Journal de l’Auto qui figurent parmi le jury de l’élection. Elle rassemble 28 nouveautés venant des quatre coins du globe : BMW Série 5, BMW XM, BYD Atto 3, BYD Dolphin, BYD Han, BYD Seal, Fiat 600e, Ford Bronco, Honda CR-V, Honda e:NY1, Honda ZR-V, Hyundai Ioniq 6, Hyundai Kona, Jeep Grand Cherokee, Kia EV9, Lexus RZ, Lucid Air, Mercedes-Benz Classe E, Mercedes EQE SUV, Nio ET7, Peugeot E-3008/3008, Renault Espace, Renault Scenic, Smart #1, Toyota C-HR, Toyota Prius, Volkswagen ID.7, Volvo EX30.

On mettrait bien une petite pièce sur certains modèles

Dans cette liste des 28 modèles retenus pour l’élection 2024 de la voiture européenne de l’année, lesquels paraissent le plus en position de l’emporter ? Partant du principe que le jury favorise traditionnellement les modèles raisonnablement populaires et accessibles, on peut déjà exclure les véhicules trop élitistes comme le BMW XM, le Mercedes EQE SUV, le Nio ET7 ou le Jeep Grand Cherokee. En considérant aussi que ce jury aime récompenser les véhicules marquant une grosse rupture avec les précédentes autos d’une marque ou saluer un important changement stratégique (ou simplement en matière de design), certains modèles de la liste nous paraissent largement favoris.

C’est le cas du Fiat 600e, du nouveau Peugeot 3008, du Toyota C-HR, du Renault Scénic ou du Volvo EX30. Même si ce dernier est fabriqué lui aussi en Chine comme son cousin le Smart #1 également retenu, on imagine que le jury rechignera à sacrer un véhicule d’une marque chinoise pour des raisons politiques (et aussi parce que les modèles de BYD ou de Nio ne représentent pas les véhicules les plus compétitifs du marché). Rendez-vous lundi prochain pour découvrir la liste réduite à sept modèles seulement, puis au salon de Genève 2024 où sera désigné le véhicule vainqueur. L'année dernière, c'est le Jeep Avenger qui avait été sacré et en 2022, c'était le Kia EV6. Deux modèles 100% électriques (même si la Jeep est également disponible en thermique chez nous depuis peu)...