Les Maserati GranTurismo et Grecale électriques (2024) moins chères que le thermique grâce au malus français

Maserati veut concurrencer Porsche sur le marché des véhicules haut de gamme électriques et compte même proposer tous ses modèles en version à zéro émission avant la fin de la décennie actuelle. La marque au trident vient d’ailleurs de lancer la version électrique « Folgore » de son SUV Grecale avant l’arrivée du fameux Porsche Macan électrique, attendu l’année prochaine. La GranTurismo Folgore, elle, ne possède pour l’instant aucune concurrente directe chez les GT 2+2 en attendant l’arrivée de la Polestar 6.

Cette Granturismo Folgore électrique de 750 chevaux est finalement un peu moins chère que prévu : lors de notre essai d’un prototype de pré-série de l’auto au début de l’année 2023, on nous expliquait qu’elle coûterait à peu près le prix de sa déclinaison thermique haut de gamme Trofeo V6 de 550 chevaux. Mais il faudra finalement débourser 196 950€ au minimum pour s’offrir la GranTurismo Folgore, alors que la GranTurismo Trofeo coûte 225 650€. Auxquels il faut évidemment ajouter le malus écologique en France pour cette dernière, d’un montant de 60 000€ dès 2024.

Le Grecale Folgore à partir de 122 900€

Le Grecale Folgore de 550 chevaux, qui devrait se vendre beaucoup plus que la GranTurismo Folgore puisque les clients raffolent toujours des SUV sur son segment, coûte lui 122 900€. C’est le modèle le plus cher de la gamme mais là encore, le malus écologique français lui permet de coûter au final presque 60 000€ de moins que la variante thermique la plus puissante (le Trofeo V6 de 530 chevaux). Reste maintenant à voir si ces nouveautés électriques permettent à Maserati d’augmenter ses ventes chez nous. Et combien coûtera le Porsche Macan électrique que nous avons pu essayer dans une version prototype.